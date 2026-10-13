Festival espera receber entre 2 mil e 3,5 mil participantes - Barbara Dias / Festival Favela Sustentável

Festival espera receber entre 2 mil e 3,5 mil participantesBarbara Dias / Festival Favela Sustentável

Publicado 13/10/2026 08:14 | Atualizado 13/10/2026 08:15

A terceira edição do Festival Favela Sustentável acontece no próximo sábado (17), na Fundição Progresso, na Lapa, Região Central do Rio. Das 9h às 17h, o espaço receberá uma maratona de 180 atividades totalmente gratuitas , que incluem apresentações culturais, oficinas ecológicas, rodas de conversa, exibições de filmes e um espaço de saúde comunitária.

Coproduzido por 167 coletivos de 150 favelas e periferias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e de outros estados, o festival espera receber entre 2 mil e 3,5 mil participantes. Esta edição será a última realizada de forma concentrada na Fundição Progresso. A partir dos próximos anos, a organização pretende adotar um formato mais compacto e itinerante, levando as atividades diretamente aos territórios.

Sob o lema “Favela no Centro das Soluções Territoriais”, o festival busca destacar o papel das favelas como agentes de transformação no enfrentamento à crise climática. A iniciativa parte da compreensão do território como um espaço vivo de pertencimento, cultura e uso comunitário, que vai além das divisões geográficas estabelecidas em mapas governamentais.

“Nossos integrantes realizam diariamente ações de educação ambiental, criação de hortas, reciclagem e defesa da justiça hídrica e energética nas suas comunidades”, destaca a Rede Favela Sustentável. Criado em 2017, o movimento conecta atualmente mais de 1.200 mobilizadores de cerca de 400 periferias.

Programação

Distribuída em nove espaços da Fundição Progresso, a programação atende a públicos de todas as idades. Entre os destaques estão:

- Oficinas práticas: Os participantes poderão aprender a montar minihortas, produzir tintas ecológicas à base de solo, fabricar fogões solares e instalar tetos verdes.

- Debates e meio ambiente: Mais de 30 rodas de conversa abordarão temas como saneamento básico, inteligência artificial nas favelas e riscos climáticos enfrentados pelos moradores. A programação também contará com relatos de integrantes da União dos Atingidos da Vila Sahy, em São Sebastião (SP).

- Cultura e arte: O público poderá acompanhar apresentações do Afoxé Ia Nguzu, do Sarau Ciranda da Rocinha e do Ballet Barreira do Vasco, além de espetáculos circenses.

- Espaço de cura e bem-estar: A programação incluirá atendimentos de saúde integrativa e práticas como ioga, arteterapia, escalda-pés e afrocuidado.

- Feira de economia solidária: Mais de 60 estandes oferecerão artesanato local, alimentos e produtos ecológicos.

Como participar

A participação no festival é aberta e totalmente gratuita, mas a organização recomenda que os visitantes garantam o credenciamento prévio na internet para evitar filas no acesso à Fundição Progresso.

Favelas e Periferias Participantes

O 3º Festival Favela Sustentável - Favela no Centro das Soluções Territoriais acontece através das atividades de 167 coletivos socioambientais e aliados representando 150 favelas e periferias de todo o Grande Rio e além. Entre elas, Rocinha, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Cidade de Deus, Mangueira, Vidigal, Jacarezinho, Manguinhos, Santa Marta, Cantagalo, Pavão-Pavãozinho, Babilônia, Chapéu Mangueira, Complexo da Penha (com Vila Cruzeiro), Morro da Providência, Barreira do Vasco, Rio das Pedras, Vila Kennedy, Acari, Jardim Gramacho e Vila Autódromo.

Serviço

Data: Sábado, 17 de outubro de 2026

Horário: 09h às 17h

Local: Fundição Progresso, Rua dos Arcos, nº 24 - Lapa, Rio de Janeiro/RJ