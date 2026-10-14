PM resgatou motorista e recuperou carga roubadaReprodução/Rede Social
Nas imagens, é possível ver a perseguição e o momento da abordagem policial. A via estava bastante movimentada, e alguns carros chegaram a parar atrás do caminhão interceptado pelos agentes.
Veja vídeo:
PMs resgatam motorista feito refém durante roubo de carga na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio, na tarde de terça-feira (13) Crédito: Reprodução/Rede Social https://t.co/wP08ncKguB— Jornal O Dia (@jornalodia) October 14, 2026
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) recuperaram o caminhão carregado com produtos alimentícios, avaliados em mais de R$ 224 mil, na altura de Coelho Neto. Durante a ação, um suspeito foi detido e uma réplica de pistola apreendida.
Após o resgate, a vítima agradeceu aos policiais pela atuação. "Quero agradecer ao Patamo 3 e ao pessoal do 41º Batalhão por recuperar o caminhão e deixar ‘nois’ (sic) com vida, tirando da mão do marginal. Obrigadão", disse.
Homem é preso com 500 munições de fuzil
O homem foi detido, e o material apreendido encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência acabou registrada. A matéria tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer mais detalhes sobre o caso.
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