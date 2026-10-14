PM resgatou motorista e recuperou carga roubada - Reprodução/Rede Social

PM resgatou motorista e recuperou carga roubadaReprodução/Rede Social

Publicado 14/10/2026 10:08





Nas imagens, é possível ver a perseguição e o momento da abordagem policial. A via estava bastante movimentada, e alguns carros chegaram a parar atrás do caminhão interceptado pelos agentes.

Policiais militares resgataram um motorista que era mantido refém durante um roubo de carga na Avenida Brasil, na altura do Ceasa, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (13). A ação foi filmada por outro condutor que passava pela região.Nas imagens, é possível ver a perseguição e o momento da abordagem policial. A via estava bastante movimentada, e alguns carros chegaram a parar atrás do caminhão interceptado pelos agentes.

Veja vídeo:

PMs resgatam motorista feito refém durante roubo de carga na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio, na tarde de terça-feira (13) Crédito: Reprodução/Rede Social https://t.co/wP08ncKguB — Jornal O Dia (@jornalodia) October 14, 2026

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) recuperaram o caminhão carregado com produtos alimentícios, avaliados em mais de R$ 224 mil, na altura de Coelho Neto. Durante a ação, um suspeito foi detido e uma réplica de pistola apreendida. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) recuperaram o caminhão carregado com produtos alimentícios, avaliados em mais de R$ 224 mil, na altura de Coelho Neto. Durante a ação, um suspeito foi detido e uma réplica de pistola apreendida.

Já o motorista, mantido refém na cabine do caminhão, foi resgatado sem ferimentos. A ocorrência ficou a cargo da 39ª DP (Pavuna).



Após o resgate, a vítima agradeceu aos policiais pela atuação. "Quero agradecer ao Patamo 3 e ao pessoal do 41º Batalhão por recuperar o caminhão e deixar ‘nois’ (sic) com vida, tirando da mão do marginal. Obrigadão", disse.

Homem é preso com 500 munições de fuzil

Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (13), após ser flagrado transportando 500 munições de calibre 5,56 mm em um veículo abordado por policiais militares na Estrada Adhemar Bebiano, em Higienópolis, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 12ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram do automóvel e decidiram abordar o motorista.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o condutor demonstrava nervosismo. Na sequência, fizeram uma vistoria no veículo e encontraram as munições.



O homem foi detido, e o material apreendido encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência acabou registrada. A matéria tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer mais detalhes sobre o caso.

PM apreende fuzil e drogas em ação em Nova Iguaçu

Na manhã desta terça-feira (13), Policiais militares também apreenderam um fuzil, duas roupas camufladas e material entorpecente durante uma ação contra a disputa territorial entre facções criminosas, na região de Marapicu, no Conjunto da Marinha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.