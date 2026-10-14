Momento foi registrado por câmeras de segurançaReprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
Um idoso com aparente deficiência visual foi salvo, nesta segunda-feira (12), por um homem que o retirou dos trilhos pouco antes da passagem de um trem, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O momento foi registrado por câmeras de segurança.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem, que carrega uma mochila, corre em direção ao idoso, que usa uma bengala, segura sua mão e o retira rapidamente dos trilhos. O caso aconteceu na travessia sob a linha férrea, nas proximidades da Praça da Liberdade, no Centro do município.

A reportagem procurou a Polícia Militar, que afirmou não ter detalhes sobre o caso. A identidade dos envolvidos não havia sido divulgada até o momento.

Quadrilha é presa após fraude contra idoso

No início do mês, policiais civis da 15ª DP (Gávea) prenderam em flagrante três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em golpes contra idosos em caixas eletrônicos. O grupo, formado por dois homens e uma mulher, foi localizado em um apartamento na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após uma investigação iniciada a partir da denúncia de uma vítima que teve um prejuízo de R$ 7,5 mil.
Foram presos David Francisco Soares, Raphael Faria de Santana e Bruna Maria Viana de Souza Canto. Os três vão responder por associação criminosa e furto mediante fraude. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a vítima procurar a delegacia para denunciar o golpe. A partir do registro da ocorrência, agentes do Grupo de Investigação Complementar (GIC) realizaram diligências para identificar os responsáveis.
A operação mobilizou os agentes por mais de dez horas até a localização e prisão dos três suspeitos. Durante a ação, eles confessaram ter vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro com o objetivo de aplicar golpes em terminais bancários durante o fim de semana e, em seguida, retornar ao estado de origem. Após os procedimentos na delegacia, os três foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem presos.