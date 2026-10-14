Momento foi registrado por câmeras de segurança - Reprodução / Redes sociais

Momento foi registrado por câmeras de segurançaReprodução / Redes sociais

Publicado 14/10/2026 10:35

Um idoso com aparente deficiência visual foi salvo, nesta segunda-feira (12), por um homem que o retirou dos trilhos pouco antes da passagem de um trem, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O momento foi registrado por câmeras de segurança.

Homem salva idoso de ser atingido por trem em Barra Mansa



Reprodução / Redes sociais https://t.co/J6JoqJHFTH — Jornal O Dia (@jornalodia) October 14, 2026 Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem, que carrega uma mochila, corre em direção ao idoso, que usa uma bengala, segura sua mão e o retira rapidamente dos trilhos. O caso aconteceu na travessia sob a linha férrea, nas proximidades da Praça da Liberdade, no Centro do município.



A reportagem procurou a Polícia Militar, que afirmou não ter detalhes sobre o caso. A identidade dos envolvidos não havia sido divulgada até o momento. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem, que carrega uma mochila, corre em direção ao idoso, que usa uma bengala, segura sua mão e o retira rapidamente dos trilhos. O caso aconteceu na travessia sob a linha férrea, nas proximidades da Praça da Liberdade, no Centro do município.A reportagem procurou a Polícia Militar, que afirmou não ter detalhes sobre o caso. A identidade dos envolvidos não havia sido divulgada até o momento.

Quadrilha é presa após fraude contra idoso



Foram presos David Francisco Soares, Raphael Faria de Santana e Bruna Maria Viana de Souza Canto. Os três vão responder por associação criminosa e furto mediante fraude. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a vítima procurar a delegacia para denunciar o golpe. A partir do registro da ocorrência, agentes do Grupo de Investigação Complementar (GIC) realizaram diligências para identificar os responsáveis.

A operação mobilizou os agentes por mais de dez horas até a localização e prisão dos três suspeitos. Durante a ação, eles confessaram ter vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro com o objetivo de aplicar golpes em terminais bancários durante o fim de semana e, em seguida, retornar ao estado de origem. Após os procedimentos na delegacia, os três foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem presos.