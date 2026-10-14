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Placas danificadas são encontradas em área do Rio Rotativo Digital
Rio de Janeiro

Placas danificadas são encontradas em área do Rio Rotativo Digital

Sistema completa três meses e usuários ouvidos na zona sul relatam suas experiências com o pagamento pelo aplicativo Jaé

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Leonardo Brito
Registro de placas do Rio Rotativo Digital danificadas, no Flamengo, nesta quarta
Registro de placas do Rio Rotativo Digital danificadas, no Flamengo, nesta quarta
Registro de placas do Rio Rotativo Digital danificadas, no Flamengo, nesta quarta
Na foto, Gilberto Rodrigues
Na foto, Gilberto Rodrigues
Na foto, Carlos Silva
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Registro de placas do Rio Rotativo Digital danificadas, no Flamengo, nesta quarta
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Registro de placas do Rio Rotativo Digital danificadas, no Flamengo, nesta quarta
Registro de placas do Rio Rotativo Digital danificadas, no Flamengo, nesta quarta
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Três meses após o início da operação, o Rio Rotativo Digital enfrenta um desafio que vai além da adaptação dos motoristas ao pagamento pelo celular: a conservação da sinalização nas ruas. Na Praia do Flamengo, na Zona Sul, placas usadas para orientar a população sobre o estacionamento rotativo estão danificadas, algumas sem condições adequadas de informar as regras do serviço.
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O problema foi observado nesta quarta-feira (14), pela reportagem de O DIA, que saiu às ruas para conversar com usuários do sistema. Os relatos mostram experiências distintas com o modelo, que substituiu os antigos talões de papel pelo pagamento digital por meio do aplicativo Jaé.

Para Gilberto Rodrigues, de 29 anos, que trabalha com refrigeração e circula diariamente entre o Centro e a Zona Sul, a mudança trouxe mais praticidade à rotina. Ele afirma que consegue resolver o pagamento pelo celular e considera o sistema mais conveniente para quem utiliza as vagas com frequência.

“É muito mais rápida e prática”, avaliou. Gilberto, porém, também chamou atenção para o estado das placas. Segundo ele, há sinalizações danificadas, especialmente à noite. O motorista acredita que parte dos problemas esteja relacionada à dificuldade de algumas pessoas em aceitar a mudança.

Apesar da avaliação positiva sobre o aplicativo, ele pondera que a transição pode afetar trabalhadores que atuavam no modelo anterior. Ainda assim, espera que o sistema seja mantido e ampliado para outras regiões da cidade.

 

A experiência foi diferente para Carlos Silva, de 62 anos, que ainda não havia utilizado o Rio Rotativo Digital, apesar de já ter ouvido orientações sobre o serviço na televisão. Ao encontrar uma vaga destinada a idosos, ele recebeu ajuda de um funcionário que o orientou a realizar o pagamento pelo aplicativo Jaé. Como já tinha o programa instalado e possuía saldo na carteira digital, conseguiu concluir a operação sem dificuldades.

“Foi fácil”, contou. Ao final, Carlos resumiu a experiência como tranquila.

Sistema foi ampliado

Apresentado pela Prefeitura do Rio em abril, o Rio Rotativo Digital começou a operar em julho, com implantação gradual em áreas da cidade. O sistema é integrado ao aplicativo Jaé e permite que o motorista selecione a opção de estacionamento, confirme a localização, informe a placa do veículo e escolha o período de permanência.

A tarifa é de R$ 2 por até duas horas, com possibilidade de renovação até o limite de seis horas, conforme as regras do serviço. O pagamento é feito com créditos disponíveis no aplicativo, que podem ser adquiridos por Pix ou cartão de crédito.

Em agosto, a operação foi ampliada para São Conrado, Barra da Tijuca e Tijuca, além das áreas onde o modelo já funcionava, como trechos da orla da Zona Sul e o entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas.

A implantação também alterou a atuação dos guardadores credenciados, que passaram a orientar os motoristas e auxiliar na operação. O pagamento pelo estacionamento, no entanto, deve ser feito pelo aplicativo.
A reportagem de O DIA procurou a CET-RIO por e-mail às 14h 21 e por whatsapp às 14h30 e 19h e não bouve resposta. O espaço segue aberto para manifestações. 
* Colaborou Reginaldo Pimenta
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