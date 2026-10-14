Rômulo foi morto a tiros em Senador Camará - Rede Social

Rômulo foi morto a tiros em Senador CamaráRede Social

Publicado 14/10/2026 11:25





De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. No local, os agentes receberam informações de que a vítima havia sido socorrida e encaminhada à UPA de Senador Camará, onde não resistiu aos ferimentos.



Segundo familiares, Rômulo tinha um lava-jato, onde trabalhava durante o dia, e fazia entregas de pizza à noite. Nas redes sociais, a mãe dele e outros parentes lamentaram a morte. Um jovem foi morto a tiros na Rua Nelson da Fonseca, em Senador Camará, na Zona Oeste, na tarde desta terça-feira (13). Segundo testemunhas, três homens desembarcaram de um veículo e atiraram contra Rômulo Renato Gomes Rodrigues, 30 anos.De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. No local, os agentes receberam informações de que a vítima havia sido socorrida e encaminhada à UPA de Senador Camará, onde não resistiu aos ferimentos.Segundo familiares, Rômulo tinha um lava-jato, onde trabalhava durante o dia, e fazia entregas de pizza à noite. Nas redes sociais, a mãe dele e outros parentes lamentaram a morte.

"Filho, que covardia fizeram com você. Mamãe está sofrendo muito. Eu te amo tanto meu amor... Hoje uma parte de mim foi embora com você. É uma dor que não cabe no peito, um vazio que ninguém será capaz de preencher. Nunca imaginei que precisaria me despedir de você assim tão cedo, de uma maneira que eu jamais estaria preparada para enfrentar. A vida é tão injusta...", disse a mãe.



"Primo, descanse em paz. Para todos que estão falando que foi execução, o meu primo era trabalhador e muito trabalhador, não tinha vícios com drogas, era um excelente filho", escreveu um familiar.



"O amigo era morador e trabalhador da área, tinha seu próprio lava-jato e, à noite, trabalhava entregando pizza! Essa é a realidade que vivemos dentro da favela... a covardia diariamente de integrantes de outra facção que vêm aqui para matar morador. Hoje a favela chora por mais uma estatística", afirmou outro.



Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do enterro.



A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.

PM recupera moto clonada em Senador Camará

Policiais militares apreenderam uma motocicleta clonada durante um patrulhamento na Avenida Santa Cruz, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, na última segunda-feira (12). O veículo estava com o chassi cortado e circulava com uma placa que, segundo a PM, pertencia originalmente a uma caminhonete. Dois homens que estavam na moto foram conduzidos à 34ª DP (Bangu), onde a ocorrência foi apresentada.



De acordo com a corporação, a abordagem foi realizada por agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). Durante a fiscalização, os agentes identificaram irregularidades na identificação da motocicleta e constataram que a placa não correspondia ao veículo.

Além da adulteração no chassi, os policiais verificaram que a identificação utilizada era vinculada a outro tipo de veículo. Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia, junto com os dois ocupantes.



A ocorrência ficou a cargo da 34ª DP (Bangu), responsável por apurar o caso. A investigação poderá esclarecer a origem da moto e verificar se o veículo foi roubado ou furtado, além de identificar possíveis envolvidos na adulteração dos sinais identificadores. A apreensão, por si só, não confirma que a motocicleta tenha sido utilizada em outros crimes.

