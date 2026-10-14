Campanha é do Grupo Lev, que vende bicicletas elétricas - Érica Martin / Arquivo O Dia

Campanha é do Grupo Lev, que vende bicicletas elétricasÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 14/10/2026 15:02

Crianças e adolescentes da rede municipal de ensino do Rio poderão ganhar uma bicicleta para facilitar a ida à escola. A iniciativa integra uma campanha do Grupo Lev, que pretende transformar a Black Friday - uma das principais datas comerciais do varejo - em uma proposta de impacto social. A expectativa é superar o número de 1 mil bikes doadas.

Segundo um levantamento divulgado pela Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 2025, 993 mil crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, enfrentam obstáculos para permanecer na escola no Brasil. A organização identificou problemas relacionadas ao transporte como uma dificuldades encaradas.

É nesse cenário que o Grupo Lev - pioneiro no mercado de mobilidade elétrica no país - lança, nesta quinta-feira (15), a campanha Green Friday Lev + Onn. A cada cinco unidades da Lev ou Onn comercializas até 30 de novembro, a empresa doará uma bicicleta convencional a alunos selecionados pela Secretaria Municipal de Educação do Rio.

O projeto, que segue a ideia de "um movimento gera o outro", representa uma mudança na maneira em que a companhia pretende participar da Black Friday. Em vez de concentrar a comunicação exclusivamente nas condições comerciais, a empresa decidiu colocar a mobilidade e seu potencial de transformação social no centro da iniciativa. A expectativa de superar 1 mil bicicletas doadas reflete a dimensão que o projeto pretende alcançar, indo além do calendário promocional.

O Grupo Lev analisará a viabilidade de transformar a ação em um compromisso contínuo, seguindo com as doações após o encerramento da campanha.

Segundo Rodrigo Affonso, CEO da empresa, a mudança de Black Friday para Green Friday busca alterar o foco da data - voltada para o incentivo ao consumo - para um debate sobre escolhas e seus impactos. A proposta é fazer com que cada compra ajude a colocar outra pessoa em movimento, aumentando esse alcance da mobilidade como um instrumento de autonomia e acesso a oportunidades.

"A gente acredita que movimento muda o mundo. O seu, o meu e o de todo mundo quando a gente se move junto. Não queremos que essa data seja apenas sobre comprar mais, mas sobre escolher melhor. Se uma bicicleta coloca uma pessoa em movimento, queremos que cada cinco escolhas feitas pelos nossos clientes ajudem a criar uma nova oportunidade de estudo e mobilidade para alguém que precisa", afirma o executivo.

A ação está alinhada ao posicionamento socioambiental do Grupo Lev, que anunciou neste ano a conquista da certificação B Corp, concedida a empresas avaliadas a partir de critérios relacionados a impacto social e ambiental, governança, trabalhadores, clientes e comunidades. Com a campanha, a companhia pretende traduzir o compromisso em uma iniciativa concreta, associando o crescimento comercial ao aumento do acesso à mobilidade e à educação.

Para Affonso, levar o compromisso para a Black Friday é uma forma de mostrar que resultado comercial e impacto positivo podem fazer parte da mesma estratégia.

"Toda escolha deixa uma marca no mundo. A nossa escolha foi usar uma data tão relevante para o varejo para gerar um movimento que não termina na compra. A bicicleta que sai da loja coloca um cliente em movimento e, coletivamente, essas vendas ajudam a colocar outras pessoas em movimento também", completa.

A Green Friday Lev + Onn será realizada de 15 de outubro a 30 de novembro desse ano, no site e nas lojas, com descontos de até 20% para pagamentos à vista ou 10% para pagamentos parcelados nas bicicletas Lev e Onn.

A promoção não é cumulativa com outras ofertas, descontos ou condições especiais e está condicionada à compra de R$ 700 em acessórios.

Grupo Lev

A empresa é pioneira no mercado de mobilidade elétrica leve no Brasil. Detém a marca Lev, líder no setor de bicicletas elétricas no país, a Onn, especializada em scooters elétricas, e representa nacionalmente a Niu Technologies, companhia chinesa de scooters e motos elétricas.

Possui mais de 46 lojas físicas em diferente estados, está presente em 490 pontos de vendas e tem cerca de 170 assistências técnicas espalhadas pelo país, atendendo nacionalmente através do e-commerce. Com foco em inovação e design, tem se destacado pela qualidade dos produtos e serviços pós-vendas.