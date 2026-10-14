William dos Santos Xavier foi conduzido para a Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

William dos Santos Xavier foi conduzido para a Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/10/2026 11:06

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (14), um homem apontado como o principal captador de vítimas para aplicação de golpes, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador , Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, William dos Santos Xavier, conhecido como Junior Baiano, extorquiu uma família de turistas chilenos com o pagamento de uma viagem de táxi.

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A corporação informou que William atua há mais de 15 anos no aeroporto. Durante o período, ele acumulou cerca de 30 registros de ocorrências policiais relacionadas à atuação.

A investigação que levou à prisão do suspeito começou em setembro. Segundo as apurações da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj), quatro turistas chilenos da mesma família desembarcaram no local e foram abordados pelo investigado. O homem ofereceu serviços de transporte e direcionou o grupo para um táxi.

A família pretendia se deslocar até a região da Uruguaiana, no Centro do Rio, mas acabou sendo levada ao Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. Conforme relato da vítima, foi exigido o pagamento de R$ 450 pela viagem.

"Ele usou constrangimento para o pagamento de um valor abusivo e excessivo, que a vítima não concordou, mas ela não tinha o que fazer naquela situação. Imagina, você ser um turista estrangeiro sem conhecer o local. Ele entrou no táxi junto com o taxista, abordou a vítima e a constrangeu para um pagamento super excessivo com relação ao valor que deveria ser cobrado", destacou a delegada Carina Bastos, titular da especializada.

As declarações prestadas na investigação revelaram o impacto emocional gerado pela experiência. A vítima usou as palavras "medo" e "temor" para descrever os momentos vividos pela família, incluindo seus filhos.

Para a corporação, a atuação criminosa não se limita ao prejuízo financeiro, pois também compromete a integridade psicológica das vítimas, provocam traumas e transformam a chegada ao destino turístico em episódio de insegurança e sofrimento.

William foi preso no setor de desembarque internacional, justamente no ambiente onde, como identificado pelas apurações, costumava abordar passageiros recém-chegados à cidade. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

A ação integra a segunda fase da Operação Desembarque Seguro, que reúne policiais da Dairj, da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.

Jóqueis

Conhecidos como "jóqueis", pessoas como o investigado atuam na abordagem e na captação irregular de passageiros - especialmente turistas - oferecendo ou intermediando serviços de transporte no aeroporto.

A Polícia Civil informou que a atuação pode envolver direcionamento de passageiros a veículos previamente escolhidos, cobranças abusivas e outras práticas ilícitas, o que prejudica consumidores e profissionais que trabalham regularmente no setor.



A Operação Desembarque Seguro tem o objetivo de intensificar o enfrentamento de crimes relacionados à exploração de passageiros e turistas no Aeroporto do Galeão. A atuação integrada das três delegacias especializadas busca ampliar a capacidade de investigação e repressão às práticas ilícitas.

