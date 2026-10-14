Detran RJ muda regras para tirar identidade a partir do dia 26 de outubro - Divulgação

Detran RJ muda regras para tirar identidade a partir do dia 26 de outubroDivulgação

Publicado 14/10/2026 21:14 | Atualizado 14/10/2026 21:15

Detran RJ vai transferir, a partir de 26 de outubro, o agendamento dos serviços de emissão e renovação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para a área do órgão na plataforma Gov.br. A mudança tem como objetivo aumentar a segurança do procedimento e combater fraudes por meio da autenticação dos usuários.

Segundo o órgão, a iniciativa faz parte das ações de modernização dos serviços, com foco na proteção dos dados dos cidadãos fluminenses e na prevenção de fraudes e da comercialização irregular de atendimentos. Para orientar a população sobre a mudança, o Detran RJ disponibilizará, a partir de 19 de outubro, um aviso informativo em seu site com o passo a passo para realizar o agendamento por meio do login único da plataforma. Desenvolvida em conjunto com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), a medida também busca dificultar a atuação de intermediários e a venda ilegal de vagas. Com a exigência de acesso autenticado pelo Gov.br, o agendamento deverá ser realizado diretamente pelo cidadão, tornando o processo mais transparente e seguro.

Distribuição aleatória das vagas



Desde junho deste ano, o Detran RJ conta com um sistema de distribuição aleatória de vagas de agendamento para facilitar a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Em vez de disponibilizar de uma só vez os horários para as marcações, as vagas vão sendo inseridas ao longo de todo o dia.

A medida dificulta a ação de robôs e de pessoas que se aproveitavam da previsibilidade para fazer reservas indevidamente, tirando a oportunidade de cidadãos que precisam ter acesso ao serviço. O processo de distribuição das vagas é totalmente automatizado, sem qualquer interferência humana, e o sistema foi programado para abrir as vagas em diferentes horários, todos os dias.



Atualmente, existe uma grande demanda pelo novo modelo da CIN, um documento que aos poucos está substituindo o antigo RG. Por lei, os cidadãos brasileiros podem emitir o novo modelo de identidade até 2032. Até o momento, o Detran RJ já emitiu mais de 5 milhões de CINs para os cidadãos fluminenses, adotando uma série de estratégias para ampliar o acesso da população ao documento.

Detran RJ abre prova prática para alunos de instrutores autônomos

O Detran RJ abriu, nesta quarta-feira (30), o período de agendamento da primeira prova prática de direção veicular para candidatos que realizam o processo de habilitação com instrutores autônomos. Nesta etapa inicial, a medida contempla apenas candidatos do município do Rio de Janeiro.

O prazo para solicitação vai até sexta-feira (2). Para efetuar o agendamento, os instrutores autônomos cadastrados junto ao Detran devem encaminhar os dados dos candidatos para o e-mail agendamento.autonomo@detran.rj.gov.br. Após o envio das informações, o órgão dará sequência aos procedimentos necessários para a marcação do exame.



A relação dos instrutores autônomos habilitados para atuar nessa modalidade está disponível para consulta no portal oficial do Detran RJ, na seção destinada aos serviços de habilitação.



O departamento também informou que os candidatos poderão realizar as aulas e a prova prática utilizando veículos com transmissão automática. A possibilidade segue as diretrizes da Resolução nº 1.020/2025, que atualizou as normas para formação de condutores no país.