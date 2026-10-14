Distribuição de bags termina em confusão na Barra da Tijuca - Reprodução/Redes Sociais

Distribuição de bags termina em confusão na Barra da TijucaReprodução/Redes Sociais

Publicado 14/10/2026 21:46

Uma ação de distribuição e troca gratuita de mochilas de entrega , conhecidas como bags, do iFood terminou em confusão nesta quarta-feira (14), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. O tumulto aconteceu na Avenida General Felicíssimo, na altura do Parque das Rosas.





O iFood organizou a distribuição de novas bags para entregadores no Rio de Janeiro. Eis que o caminhão chegou ao local de distribuição e isto aconteceu… https://t.co/t1TaMNa07m — Sophia CRF (@SophiaBr01) October 14, 2026

Segundo relatos, o tumulto começou após circular a informação de que não haveria mochilas gratuitas suficientes para todos os entregadores presentes. Diante da situação, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para controlar a confusão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de entregadores ao redor de um caminhão que transportava as bags. Nas imagens, algumas pessoas aparecem retirando os equipamentos em meio à confusão. Confira:Segundo relatos, o tumulto começou após circular a informação de que não haveria mochilas gratuitas suficientes para todos os entregadores presentes. Diante da situação, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para controlar a confusão.

O que diz o iFood

Em nota, o iFood repudiou qualquer tipo de violência e reforçou seu compromisso com a segurança e a integridade de entregadores e equipes. "Após uma ocorrência durante uma ação de distribuição de mochilas iFood que acontecem de forma recorrente, a organização acionou a Polícia Militar", disse a empresa por meio de nota.

Ainda de acordo com o iFood, não houve registro de pessoas feridas. "A empresa ressalta que esse episódio isolado não representa a conduta dos milhares de entregadores que utilizam a plataforma como fonte de renda digna diariamente e reafirma o respeito por esses profissionais", finalizou.

Entregadores de app poderão se alimentar nos restaurantes populares

Entregadores de aplicativo do Rio terão acesso facilitado a restaurantes populares do município. O direito, garantido por lei aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, Eduardo Cavaliere, no último dia 10, visa a alimentação adequada e saudável desse profissionais.

A iniciativa contemplada na Lei nº 9.577/2026 integra o Programa de Alimentação para Entregadores de Aplicativo nos Restaurantes Populares Municipais.



A norma diz que o programa poderá estabelecer parâmetros de priorização relacionados aos entregadores que estão no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).



Já o Poder Executivo ficará responsável pela coordenação e implementação do programa, podendo firmar convênios e parcerias para a implementação da lei.

Restaurantes populares do município



Os restaurantes populares oferecem refeições a preços mais acessíveis, com o intuito de ampliar o acesso da população a uma alimentação adequada e de qualidade. Eles funcionam de segunda-feira a sexta-feira, de 6h às 9h (café da manhã), e de 10h às 15h (almoço).

O café da manhã, composto por café com leite, pão com margarina e fruta, custa R$ 0,50. Já o almoço, pelo valor de R$ 2, inclui salada, proteína, guarnição, arroz, feijão, sobremesa e refresco. Vale lembrar que não é permitido repetir a refeição sem um novo pagamento.