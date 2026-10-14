Uma ação de distribuição e troca gratuita de mochilas de entrega, conhecidas como bags, do iFood terminou em confusão nesta quarta-feira (14), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. O tumulto aconteceu na Avenida General Felicíssimo, na altura do Parque das Rosas.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de entregadores ao redor de um caminhão que transportava as bags. Nas imagens, algumas pessoas aparecem retirando os equipamentos em meio à confusão. Confira:
O iFood organizou a distribuição de novas bags para entregadores no Rio de Janeiro. Eis que o caminhão chegou ao local de distribuição e isto aconteceu… https://t.co/t1TaMNa07m
Segundo relatos, o tumulto começou após circular a informação de que não haveria mochilas gratuitas suficientes para todos os entregadores presentes. Diante da situação, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para controlar a confusão.
O que diz o iFood
Em nota, o iFood repudiou qualquer tipo de violência e reforçou seu compromisso com a segurança e a integridade de entregadores e equipes. "Após uma ocorrência durante uma ação de distribuição de mochilas iFood que acontecem de forma recorrente, a organização acionou a Polícia Militar", disse a empresa por meio de nota.
Ainda de acordo com o iFood, não houve registro de pessoas feridas. "A empresa ressalta que esse episódio isolado não representa a conduta dos milhares de entregadores que utilizam a plataforma como fonte de renda digna diariamente e reafirma o respeito por esses profissionais", finalizou.
Entregadores de app poderão se alimentar nos restaurantes populares
Entregadores de aplicativo do Rio terão acesso facilitado a restaurantes populares do município. O direito, garantido por lei aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, Eduardo Cavaliere, no último dia 10, visa a alimentação adequada e saudável desse profissionais.
A iniciativa contemplada na Lei nº 9.577/2026 integra o Programa de Alimentação para Entregadores de Aplicativo nos Restaurantes Populares Municipais.
A norma diz que o programa poderá estabelecer parâmetros de priorização relacionados aos entregadores que estão no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).
Já o Poder Executivo ficará responsável pela coordenação e implementação do programa, podendo firmar convênios e parcerias para a implementação da lei.
Restaurantes populares do município
Os restaurantes populares oferecem refeições a preços mais acessíveis, com o intuito de ampliar o acesso da população a uma alimentação adequada e de qualidade. Eles funcionam de segunda-feira a sexta-feira, de 6h às 9h (café da manhã), e de 10h às 15h (almoço).
O café da manhã, composto por café com leite, pão com margarina e fruta, custa R$ 0,50. Já o almoço, pelo valor de R$ 2, inclui salada, proteína, guarnição, arroz, feijão, sobremesa e refresco. Vale lembrar que não é permitido repetir a refeição sem um novo pagamento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.