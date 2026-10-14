Seleção será realizada por meio de prova, marcada para o dia 13 de dezembroDivulgação / IFRJ Nilópolis
O curso volta a ser oferecido pelo IFRJ após 25 anos, em um cenário de expansão do setor de saneamento e de novas oportunidades profissionais no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa conta com o apoio da Águas do Rio, concessionária do grupo Aegea, e busca contribuir para a qualificação de jovens da Baixada Fluminense.
Durante a formação, os alunos terão aulas teóricas e práticas sobre a operação e a manutenção de sistemas de abastecimento de água tratada e de coleta de esgoto. O objetivo é preparar os estudantes para atuar em uma área essencial à saúde pública, à preservação ambiental e à qualidade de vida da população.
Serviço
Modalidade: presencial, integrada ao Ensino Médio.
Público-alvo: estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Fundamental.
Inscrições: até 16 de novembro de 2026.
Prova: 13 de dezembro de 2026.
Início das aulas: primeiro semestre de 2027.
Endereço: Rua Lúcio Tavares, 1.045, Centro, Nilópolis (RJ).
Inscrições e edital: https://access.selecao.net.br/informacoes/188/%C2%A0
Senac RJ abre vagas para instrutores de tecnologia e design
As vagas são destinadas a profissionais aptos a lecionar em cursos de diferentes áreas. Em Tecnologia da Informação, as oportunidades abrangem Análise de Projetos e Front End (UX/UI), Back End e Banco de Dados, além de Mobile, Testes e Manutenção de Sistemas.
Já na área de Multimídia, há oportunidades para instrutores de Design Gráfico Digital, Produção Audiovisual, Animação e Motion Design, Design de Interfaces e Design de Jogos e Produção de Webgames 2D.
Os profissionais contratados atuarão em unidades do Senac RJ localizadas no Centro do Rio, na Barra da Tijuca, em Botafogo e em Madureira.
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