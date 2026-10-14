Seleção será realizada por meio de prova, marcada para o dia 13 de dezembro - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Seleção será realizada por meio de prova, marcada para o dia 13 de dezembroDivulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 14/10/2026 14:17

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) oferece 72 vagas gratuitas para o Curso Técnico em Saneamento, no campus Nilópolis , na Baixada Fluminense. As inscrições estão abertas até o dia 16 de novembro. A oportunidade é destinada a estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Fundamental e desejam cursar o Ensino Médio integrado à formação técnica.

Os interessados devem consultar o edital e realizar a inscrição pelo portal do processo seletivo. A seleção será realizada por meio de prova, marcada para o dia 13 de dezembro. As aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2027.



O curso volta a ser oferecido pelo IFRJ após 25 anos, em um cenário de expansão do setor de saneamento e de novas oportunidades profissionais no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa conta com o apoio da Águas do Rio, concessionária do grupo Aegea, e busca contribuir para a qualificação de jovens da Baixada Fluminense.



Durante a formação, os alunos terão aulas teóricas e práticas sobre a operação e a manutenção de sistemas de abastecimento de água tratada e de coleta de esgoto. O objetivo é preparar os estudantes para atuar em uma área essencial à saúde pública, à preservação ambiental e à qualidade de vida da população.

Serviço





Modalidade: presencial, integrada ao Ensino Médio.



Público-alvo: estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Fundamental.



Inscrições: até 16 de novembro de 2026.



Prova: 13 de dezembro de 2026.



Início das aulas: primeiro semestre de 2027.



Endereço: Rua Lúcio Tavares, 1.045, Centro, Nilópolis (RJ).



Inscrições e edital: Vagas: 72, gratuitas.Modalidade: presencial, integrada ao Ensino Médio.Público-alvo: estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Fundamental.Inscrições: até 16 de novembro de 2026.Prova: 13 de dezembro de 2026.Início das aulas: primeiro semestre de 2027.Endereço: Rua Lúcio Tavares, 1.045, Centro, Nilópolis (RJ).Inscrições e edital: https://access.selecao.net.br/informacoes/188/%C2%A0

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