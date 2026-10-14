Seleção será realizada por meio de prova, marcada para o dia 13 de dezembroDivulgação / IFRJ Nilópolis

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Alexia Gomes
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) oferece 72 vagas gratuitas para o Curso Técnico em Saneamento, no campus Nilópolis, na Baixada Fluminense. As inscrições estão abertas até o dia 16 de novembro. A oportunidade é destinada a estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Fundamental e desejam cursar o Ensino Médio integrado à formação técnica.
Os interessados devem consultar o edital e realizar a inscrição pelo portal do processo seletivo. A seleção será realizada por meio de prova, marcada para o dia 13 de dezembro. As aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2027.

O curso volta a ser oferecido pelo IFRJ após 25 anos, em um cenário de expansão do setor de saneamento e de novas oportunidades profissionais no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa conta com o apoio da Águas do Rio, concessionária do grupo Aegea, e busca contribuir para a qualificação de jovens da Baixada Fluminense.

Durante a formação, os alunos terão aulas teóricas e práticas sobre a operação e a manutenção de sistemas de abastecimento de água tratada e de coleta de esgoto. O objetivo é preparar os estudantes para atuar em uma área essencial à saúde pública, à preservação ambiental e à qualidade de vida da população.

Serviço

Vagas: 72, gratuitas.

Modalidade: presencial, integrada ao Ensino Médio.

Público-alvo: estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Fundamental.

Inscrições: até 16 de novembro de 2026.

Prova: 13 de dezembro de 2026.

Início das aulas: primeiro semestre de 2027.

Endereço: Rua Lúcio Tavares, 1.045, Centro, Nilópolis (RJ).

Inscrições e edital: https://access.selecao.net.br/informacoes/188/%C2%A0

Senac RJ abre vagas para instrutores de tecnologia e design

O Senac RJ está com vagas abertas para contratação de instrutores nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Multimídia no Rio de Janeiro. Os interessados têm até esta quinta-feira (15) para se inscrever pelo site da instituição.
As inscrições devem ser realizadas pela página Trabalhe Conosco do Senac RJ, onde também estão disponíveis informações sobre os requisitos para cada oportunidade, os benefícios oferecidos e os detalhes das atividades.

As vagas são destinadas a profissionais aptos a lecionar em cursos de diferentes áreas. Em Tecnologia da Informação, as oportunidades abrangem Análise de Projetos e Front End (UX/UI), Back End e Banco de Dados, além de Mobile, Testes e Manutenção de Sistemas.

Já na área de Multimídia, há oportunidades para instrutores de Design Gráfico Digital, Produção Audiovisual, Animação e Motion Design, Design de Interfaces e Design de Jogos e Produção de Webgames 2D.

Os profissionais contratados atuarão em unidades do Senac RJ localizadas no Centro do Rio, na Barra da Tijuca, em Botafogo e em Madureira.