Atividades envolvem serviços essenciais para o funcionamento dos supermercadosReprodução / Google Street View
As atividades envolvem serviços essenciais para o funcionamento dos supermercados, como preparação e organização de alimentos, reposição de mercadorias, prevenção de perdas e apoio à operação das lojas.
As vagas podem representar uma oportunidade tanto para quem deseja ingressar no setor supermercadista quanto para quem procura uma nova colocação profissional.
Como se candidatar
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem enviar o currículo atualizado para o e-mail informado pela empresa, indicando no campo de assunto o nome da vaga para a qual desejam se candidatar. Essa orientação é importante para identificar o cargo de interesse de cada profissional e facilitar a organização das candidaturas recebidas pela equipe de recrutamento.
A rede orienta que os interessados realizem a inscrição exclusivamente pelo endereço de e-mail oficial divulgado para o recebimento dos currículos.
Serviço
- Localidades: Rio de Janeiro e Niterói
- Salários: a partir de R$ 1.918
- Inscrições: curriculorh@supermercadosmundial.com.br
- Orientação: informar o nome da vaga no assunto do e-mail e enviar o currículo atualizado
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