Atividades envolvem serviços essenciais para o funcionamento dos supermercados - Reprodução / Google Street View

Atividades envolvem serviços essenciais para o funcionamento dos supermercadosReprodução / Google Street View

Publicado 14/10/2026 09:27

O Supermercados Mundial está com 130 vagas de emprego abertas em unidades do Rio de Janeiro e de Niterói. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas da operação, com salários a partir de R$ 1.918, além de benefícios oferecidos pela empresa.

Entre os benefícios estão vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral, prêmio por assiduidade, planos clínico e odontológico e convênios com faculdades.

A rede oferece oportunidades para diferentes funções, incluindo: Ajudante de Cozinha, Fiscal de Prevenção, Operador de Perecíveis, Auxiliar de Serviços Gerais, Empacotador, Operador de Mercearia e Operador de Depósito.



As atividades envolvem serviços essenciais para o funcionamento dos supermercados, como preparação e organização de alimentos, reposição de mercadorias, prevenção de perdas e apoio à operação das lojas.



As vagas podem representar uma oportunidade tanto para quem deseja ingressar no setor supermercadista quanto para quem procura uma nova colocação profissional.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail curriculorh@supermercadosmundial.com.br.



Para participar do processo seletivo, os candidatos devem enviar o currículo atualizado para o e-mail informado pela empresa, indicando no campo de assunto o nome da vaga para a qual desejam se candidatar. Essa orientação é importante para identificar o cargo de interesse de cada profissional e facilitar a organização das candidaturas recebidas pela equipe de recrutamento.



A rede orienta que os interessados realizem a inscrição exclusivamente pelo endereço de e-mail oficial divulgado para o recebimento dos currículos.



Serviço

- Total de vagas: 130



- Localidades: Rio de Janeiro e Niterói



- Salários: a partir de R$ 1.918



- Inscrições: curriculorh@supermercadosmundial.com.br



- Orientação: informar o nome da vaga no assunto do e-mail e enviar o currículo atualizado