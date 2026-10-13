Vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade - Foto: Reprodução

Vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridadeFoto: Reprodução

Publicado 13/10/2026 19:06

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 4.090 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE





Entre as funções com maior número de oportunidades para quem busca o primeiro emprego estão vendedor, com 218 vagas, auxiliar de loja, com 79, e operador de caixa, com 64. A lista inclui ainda outras ocupações destinadas a candidatos que ainda não possuem experiência profissional na função.



As oportunidades da semana também atendem profissionais que já possuem experiência. Entre elas estão 100 vagas para atendente de loja, além de 10 para auxiliar de serviços gerais, 10 para operador de loja e seis para copeira de hospital, entre outras funções.



Outro grupo com uma oferta expressiva é o de pessoas com deficiência. Ao todo, são 462 vagas exclusivas para esse público. A relação inclui 150 oportunidades para auxiliar de serviços gerais, 20 para atendente de loja e 15 para operador de loja. Também há vagas para pintor e marceneiro, com uma oportunidade para cada função, além de outras ocupações.



A relação de vagas é atualizada semanalmente pela SMTE e reúne oportunidades em diferentes áreas profissionais. Os candidatos podem consultar as opções disponíveis e realizar o cadastro pelo Para quem está tentando entrar no mercado de trabalho, a falta de experiência não precisa ser um obstáculo. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) reúne 1.859 oportunidades de emprego no Rio de Janeiro, sendo 1.065 vagas que não exigem experiência anterior.Entre as funções com maior número de oportunidades para quem busca o primeiro emprego estão vendedor, com 218 vagas, auxiliar de loja, com 79, e operador de caixa, com 64. A lista inclui ainda outras ocupações destinadas a candidatos que ainda não possuem experiência profissional na função.As oportunidades da semana também atendem profissionais que já possuem experiência. Entre elas estão 100 vagas para atendente de loja, além de 10 para auxiliar de serviços gerais, 10 para operador de loja e seis para copeira de hospital, entre outras funções.Outro grupo com uma oferta expressiva é o de pessoas com deficiência. Ao todo, são 462 vagas exclusivas para esse público. A relação inclui 150 oportunidades para auxiliar de serviços gerais, 20 para atendente de loja e 15 para operador de loja. Também há vagas para pintor e marceneiro, com uma oportunidade para cada função, além de outras ocupações.A relação de vagas é atualizada semanalmente pela SMTE e reúne oportunidades em diferentes áreas profissionais. Os candidatos podem consultar as opções disponíveis e realizar o cadastro pelo portal Oportunidades Cariocas

Setrab





A Região Metropolitana oferece remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 3.242) para as funções de promotor de vendas, vendedor interno, balconista e babá, que exige experiência anterior e o Ensino Fundamental completo. Para pessoas com deficiência (PcD), são 88 vagas para diferentes funções e remunerações como repositor, atendente de lanchonete e ajudante de motorista.



Na Região Serrana, foram captadas 192 oportunidades, com remuneração média de até dois salários mínimos. Já no Médio Paraíba, foram captadas 90 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242), para as posições de motorista de caminhão, operador de empilhadeira e porteiro.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (setrab) tem 1.941 oportunidades de emprego formal, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.oferece remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 3.242) para as funções de promotor de vendas, vendedor interno, balconista e babá, que exige experiência anterior e o Ensino Fundamental completo. Para pessoas com deficiência (PcD), são 88 vagas para diferentes funções e remunerações como repositor, atendente de lanchonete e ajudante de motorista.Na, foram captadas 192 oportunidades, com remuneração média de até dois salários mínimos. Já no, foram captadas 90 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242), para as posições de motorista de caminhão, operador de empilhadeira e porteiro.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas , disponível no site.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 84 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (30), ciências contábeis (10) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 27 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 12 no total e também 13 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 30 vagas. Sendo técnico em administração (8) e técnico em eletrônica (4). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



Para se candidatar, basta acessar o site www.mudes.org.br

Werner Coiffeur





Os interessados podem se inscrever por meio do O rede de salões de beleza Werner Coiffeur está com seis vagas abertas para reforçar suas equipes em unidades da Zona Sul e na Barra da Tijuca. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação, incluindo copeira, assistente, manicures e cabeleireiros completos.Os interessados podem se inscrever por meio do site de talentos do Werner Coiffeur e participar do processo seletivo.

GNX

A GNX Group, empresa de Recursos Humanos, está com 200 vagas abertas para o cargo de auxiliar logístico em uma operação da J&T Express, no Parque Juriti, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As oportunidades são para profissionais que vão atuar em atividades relacionadas à movimentação, separação e organização de mercadorias.



A remuneração oferecida é de R$ 1.775, além de vale-refeição de R$ 32 por dia e adicional noturno proporcional às horas trabalhadas nesse período, conforme a jornada. Os interessados nas 200 oportunidades podem entrar em contato pelo WhatsApp, no número (11) 96930-2987, para obter mais informações sobre o processo seletivo e as condições para participação na seleção.