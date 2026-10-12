Vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs) - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs)Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 12/10/2026 18:43

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem, esta semana, 3.429 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE

Para quem está tentando entrar no mercado de trabalho, a falta de experiência não precisa ser um obstáculo. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) reúne 1.859 oportunidades de emprego no Rio de Janeiro, sendo 1.065 vagas que não exigem experiência anterior. Os candidatos podem consultar as opções disponíveis e realizar o cadastro pelo portal Oportunidades Cariocas: https://pref.rio/servicos/trabalho

Entre as funções com maior número de oportunidades para quem busca o primeiro emprego estão vendedor, com 218 vagas, auxiliar de loja, com 79, e operador de caixa, com 64. A lista inclui ainda outras ocupações destinadas a candidatos que ainda não possuem experiência profissional na função.

As oportunidades da semana também atendem profissionais que já possuem experiência. Entre elas estão 100 vagas para atendente de loja, além de 10 para auxiliar de serviços gerais, 10 para operador de loja e seis para copeira de hospital, entre outras funções.



Outro grupo com uma oferta expressiva é o de pessoas com deficiência. Ao todo, são 462 vagas exclusivas para esse público. A relação inclui 150 oportunidades para auxiliar de serviços gerais, 20 para atendente de loja e 15 para operador de loja. Também há vagas para pintor e marceneiro, com uma oportunidade para cada função, além de outras ocupações.

CIEE

O CIEE/RJ está com 1.570 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 815 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 755 são para estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE. O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br

No Rio de Janeiro, são 537 vagas entre as áreas de Administração (175), Arquitetura e Urbanismo (20), Biblioteconomia (11), Biblioteconomia e Arquivologia (1), Biologia (1), Biomedicina (2), Comércio Exterior (2), Comunicação (11), Construção Civil (19), Contabilidade (26), Design (11), Direito (60), Economia (3), Elétrica-Eletrônica (4), Embelezamento/Estética (1), Enfermagem (13), Engenharia de Produção (8), Esportes (28), Farmácia (3), Fisioterapia (1), Gastronomia (3), Geociências (1), Informática (25), Marketing (18), Meio Ambiente (2), Nutrição (6), Pedagogia (53), Produção Mecânica (2), Projetos - Superior (3), Psicologia (3), Relações Internacionais (1), Segurança (10), Turismo e Hotelaria (6) e Veterinária (1).



Em Barra Mansa, há 18 oportunidades entre as áreas de Administração (10), Contabilidade (2), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (2), Farmácia (1), Marketing (1) e Pedagogia (1).

Em Resende, são 10 vagas entre as áreas de Administração (3), Construção Civil (1), Enfermagem (1), Informática (1) e Pedagogia (4).

Em Campos, há 11 oportunidades entre as áreas de Administração (3), Contabilidade (1), Direito (1), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (3).

Em Macaé, são 83 vagas entre as áreas de Administração (16), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Direito (3), Marketing (2), Pedagogia (55) e Produção Mecânica (2).

Em Niterói, são 38 vagas entre as áreas de Administração (9), Arquitetura e Urbanismo (1), Biblioteconomia e Arquivologia (1), Biomedicina (1), Comunicação (1), Construção Civil (3), Contabilidade (2), Design (1), Engenharia de Produção (2), Gastronomia (3), Marketing (4), Pedagogia (8), Recursos Humanos (1) e Telecomunicações (1).

Em Nova Friburgo, há 8 oportunidades entre as áreas de Administração (4), Contabilidade (1), Marketing (2) e Pedagogia (1).

Em Nova Iguaçu, são 18 vagas entre as áreas de Administração (6), Comunicação (3), Construção Civil (1), Contabilidade (4), Direito (1) e Transportes (3).

Em Duque de Caxias, há 2 oportunidades entre as áreas de Administração (1) e Marketing (1).

Em Petrópolis, são 63 vagas entre as áreas de Administração (7), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1) e Pedagogia (54).

Em Três Rios, há 16 oportunidades entre as áreas de Administração (11), Direito (2), Pedagogia (2) e Turismo e Hotelaria (1).

Em Teresópolis, são 14 vagas entre as áreas de Administração (2), Direito (1), Pedagogia (10) e Veterinária (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 755 vagas.

No Rio de Janeiro, são 250 vagas para Aprendiz, 136 para Ensino Médio, 1 para Técnico em Construção Civil, 3 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, 4 para Técnico em Informática, 1 para Técnico em Marketing, 3 para Técnico em Mecânica, 1 para Técnico em Química, 11 para Técnico em Saúde, 5 para Técnico em Segurança, 1 para Técnico em Telecomunicações e 16 para Técnico em Administração.

Em Barra Mansa, há 12 oportunidades para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, 1 para Técnico em Meio Ambiente e 12 para Técnico em Administração.

Em Resende, são 5 vagas para Aprendiz, 1 para Ensino Médio e 1 para Técnico em Saúde.

Em Campos, há 10 oportunidades para Aprendiz, 28 para Ensino Médio, 1 para Técnico em Mecânica e 3 para Técnico em Administração.

Em Macaé, são 54 vagas para Aprendiz, 16 para Ensino Médio, 3 para Técnico em Logística, 3 para Técnico em Mecânica, 1 para Técnico em Química, 2 para Técnico em Saúde, 1 para Técnico em Segurança e 2 para Técnico em Administração.

Em Niterói, há 26 oportunidades para Aprendiz e 45 para Ensino Médio. Já em Nova Friburgo, são 7 vagas para Aprendiz e 16 para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são 13 vagas para Aprendiz, 9 para Ensino Médio e 2 para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, há 7 oportunidades para Aprendiz, 2 para Ensino Médio e 1 para Técnico em Logística. Já em Petrópolis, são 12 vagas para Aprendiz e 4 para Ensino Médio.

Em Três Rios, são 2 vagas para Aprendiz e 5 para Ensino Médio. Em Teresópolis, há 3 oportunidades para Aprendiz e 2 para Ensino Médio.