Bolsa-auxílio oferecida no estágio é no valor de R$ 3 milInternet/Reprodução
Empresa recebe inscrições para programa de estágio
Interessados têm até domingo para acessar o link e se cadastrar
Empresa recebe inscrições para programa de estágio
Interessados têm até domingo para acessar o link e se cadastrar
Setrab abre 380 vagas em cursos profissionalizantes
As inscrições são gratuitas, presenciais e devem ser feitas até o dia 14 de outubro; atividades acontecem em 14 cidades do estado;
Instituição prorroga inscrições para vagas gratuitas em cursos técnicos
Prazo foi estendido até 16 de outubro; programa também contempla alunos de todos os anos do Ensino Médio da rede estadual
Rio começa a semana com mais de 9 mil oportunidades de emprego
Setores como serviços, vendas, comércio e construção civil concentram parte das vagas disponíveis
Saúde abre seleção para bolsas integrais de estudo para servidores
Oportunidades incluem cursos técnicos, graduação e pós-graduação para trabalhadores de 12 unidades de saúde; inscrições começam em 19 de outubro
Empresa do setor marítimo abre vagas em diferentes áreas
Oportunidades são para funções em tecnologia, contabilidade, fiscal, tesouraria, mecânica e operações
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