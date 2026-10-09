Bolsa-auxílio oferecida no estágio é no valor de R$ 3 mil - Internet/Reprodução

Bolsa-auxílio oferecida no estágio é no valor de R$ 3 milInternet/Reprodução

Publicado 09/10/2026 05:00

A Ultragaz está com inscrições abertas até domingo (11) para o programa de estágio da companhia. Há vagas para Duque de Caxias , na Baixada Fluminense. As oportunidades contemplam áreas corporativas, operacionais e comerciais, incluindo Recursos Humanos, Inteligência de Negócio, Tecnologia da Informação, Inovação, Jurídico, Planejamento Financeiro e Controladoria, Estratégia e Novos Negócios, Manutenção, Logística, Produção, Instalações, Experiência do Cliente, Relacionamento com Clientes e Parceiros e Comercial, entre outras.

Para participar do Programa de Estágio, os candidatos devem estar matriculados em cursos de Administração, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Sistemas de Informação, Tecnologia ou áreas correlatas, de acordo com a oportunidade. É necessário ter previsão de conclusão do curso até dezembro de 2027 e disponibilidade para uma jornada de 6 horas diárias. Entre os conhecimentos desejáveis estão Excel, análise de dados e habilidades analíticas.