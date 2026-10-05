Duque de Caxias ganhou mais duas Clínicas da Família - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias ganhou mais duas Clínicas da FamíliaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 05/10/2026 17:21

A Clínica da Família faz parte do projeto da Prefeitura de Duque de Caxias que visa atingir 100% de cobertura de saúde nos quatro distritos, por intermédio da expansão dos serviços da rede de Atenção Primária.



As unidades contam com estrutura moderna e ambientes totalmente climatizados, com consultórios - incluindo ginecologia e odontologia, salas de vacina, procedimentos, curativos, farmácia, reunião, além de setor administrativo e sistema de regulação. As estruturas também contarão com Academia de Saúde ao ar livre.

A Clínica da Família Pilar 1 e 2 contará com quatro equipes e com capacidade de atender 14.000 pessoas/mês. Já a unidade de Engenho do Porto terá capacidade para atender 17.500 pessoas/mês, com cinco equipes de agentes comunitários de saúde, que atuarão diretamente nas visitas aos moradores da região.

• Clínica da Família Pilar 1 e 2



Local: Praça Wilma de Jesus - Pilar



• Clínica da Família Engenho do Porto



Local: Rua Risoleta Caetano, 220-B – Engenho do Porto