Serginho é eleito deputado estadual e chega pela primeira vez à Alerj - Reprodução/Instagram

Serginho é eleito deputado estadual e chega pela primeira vez à Alerj Reprodução/Instagram

Publicado 05/10/2026 18:06





Antes de conquistar a vaga na Alerj, Serginho já havia feito história na política municipal. Ele foi o vereador mais votado da história da Baixada Fluminense, com mais de 24 mil votos, resultado que ajudou a projetar seu nome para além do município e a fortalecer sua atuação política na região. A trajetória política de Serginho ganhou um novo capítulo nas eleições deste ano. Filiado ao PDT, ele foi eleito deputado estadual com 43.664 votos e, pela primeira vez, terá uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O resultado consolida a força eleitoral construída ao longo dos últimos anos e marca a chegada do político a um novo espaço de representação no cenário estadual.Antes de conquistar a vaga na Alerj, Serginho já havia feito história na política municipal. Ele foi o vereador mais votado da história da Baixada Fluminense, com mais de 24 mil votos, resultado que ajudou a projetar seu nome para além do município e a fortalecer sua atuação política na região.

"Quero agradecer toda minha equipe de trabalho. Vou dar tudo de mim, todo meu empenho. Foi uma campanha muito bonita", afirmou Serginho em vídeo divulgado nas redes sociais.



Agora, a eleição para deputado estadual representa uma mudança de patamar em sua carreira. A votação obtida também demonstra a capacidade de transferência de sua força eleitoral do cenário municipal para uma disputa de abrangência estadual. Ao deixar a Câmara de Vereadores para assumir uma cadeira na Alerj, o novo deputado terá pela frente o desafio de ampliar sua atuação e transformar a experiência acumulada na política local em propostas voltadas para diferentes regiões do estado.



Urnas apuradas

Em Duque de Caxias, a votação foi distribuída por 1.975 seções eleitorais, que registraram um total de 520.622 votos. Desse montante, 491.446 foram considerados votos válidos. A eleição também contabilizou 11.784 votos em branco, correspondentes a 2,26% do total, e 17.392 votos nulos, o equivalente a 3,34% da votação.

