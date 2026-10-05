Caxias reelege Marcelo Dino para a Alerj com quase 60 mil votos

Marcelo Dino denuncia ser impedido de fazer campanha em comunidades de Caxias - Reprodução redes sociais

Marcelo Dino denuncia ser impedido de fazer campanha em comunidades de CaxiasReprodução redes sociais

Publicado 05/10/2026 17:01

Marcelo Dino (PL) conquista uma das 71 vagas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) com 57.982 votos. Morador de Caxias e evangélico, Marcelo reuniu a família, apoiadores e servidores no Monte do Pilar, bairro onde mora, para acompanhar a apuração na noite de domingo (4).



Ao microfone, Marcelo Dino reafirmou seu compromisso com o estado e homenageou sua origem política, o bairro do Pilar como as demais bandeiras: segurança pública, famílias atípicas, causa animal, contra a taxa do turismo em Angra dos Reis, entre outras.



"É por isso, que eu nunca vou abandonar o Pilar, o lugar que me deu a primeira cadeira, quando disputei para vereador. Hoje celebro no Monte (do Pilar), lugar sagrado de onde saio vitorioso mais uma vez. Caxias é a minha casa, hoje estamos em festa", discursou.



Reeleito, Dino ganhou apoio do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) e foi anfitrião da carreata no Centro que recebeu o filho mais velho de Jair Bolsonaro em agosto. Pela terceira vez,conquista uma das 71 vagas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) com 57.982 votos. Morador de Caxias e evangélico, Marcelo reuniu a família, apoiadores e servidores no Monte do Pilar, bairro onde mora, para acompanhar a apuração na noite de domingo (4). De lá, comemorou a vitória com uma carreata, às lágrimas ao lado da esposa e da mãe. Ao microfone, Marcelo Dino reafirmou seu compromisso com o estado e homenageou sua origem política, o bairro do Pilar como as demais bandeiras:, famílias atípicas, causa animal, contra a taxa do turismo em Angra dos Reis, entre outras."É por isso, que eu nunca vou abandonar o Pilar, o lugar que me deu a primeira cadeira, quando disputei para vereador. Hoje celebro no Monte (do Pilar), lugar sagrado de onde saio vitorioso mais uma vez. Caxias é a minha casa, hoje estamos em festa", discursou.Reeleito, Dino ganhou apoio do candidato à Presidência da República(PL) e foi anfitrião da carreata no Centro que recebeu o filho mais velho de Jair Bolsonaro em agosto.

Caxias reelege Marcelo Dino para a Alerj com quase 60 mil votos Divulgação/Assessoria de imprensa



O deputado é o único mandatário bolsonarista de Caxias a pedir votos à dupla Douglas Ruas e Fernanda Louback, ambos do PL, que podem disputar o segundo turno contra Eduardo Paes (PSD) e Jane Reis (MDB) como também divulgou massivamente as candidaturas dos senadores eleitos pelo PL: Carlos Portinho e Carlos Jordy.



Marcelo Dino preside o diretório do Partido Liberal no município e disputou as eleições com o número do telefone da Polícia Militar nas urnas: 22.190, em homenagem à trajetória como soldado da corporação. O 'praça' terá como colega de bancada o ex-secretário da PM, Coronel Menezes (PL), que pode voltar ao Executivo dependendo dos eleitos no segundo turno e com quem tem boa relação.



No último sábado (3), a pesquisa Prelab apontou Marcelo Dino em 21º lugar no ranking de candidatos a deputados estaduais mais citados e a Vetor Arrow já apontava como eleito na boca de urna. O deputado é o único mandatário bolsonarista de Caxias a pedir votos à dupla Douglas Ruas e Fernanda Louback, ambos do PL, que podem disputar o segundo turno contra Eduardo Paes (PSD) e Jane Reis (MDB) como também divulgou massivamente as candidaturas dos senadores eleitos pelo PL: Carlos Portinho e Carlos Jordy.Marcelo Dino preside o diretório do Partido Liberal no município e disputou as eleições com o número do telefone da Polícia Militar nas urnas: 22.190, em homenagem à trajetória como soldado da corporação. O 'praça' terá como colega de bancada o ex-secretário da PM, Coronel Menezes (PL), que pode voltar ao Executivo dependendo dos eleitos no segundo turno e com quem tem boa relação.No último sábado (3), a pesquisa Prelab apontou Marcelo Dino em 21º lugar no ranking de candidatos a deputados estaduais mais citados e a Vetor Arrow já apontava como eleito na boca de urna.

Atuação parlamentar



Na Alerj, Dino coordena a Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações de Retomada dos Territórios, que fiscaliza comunidades dominadas pelo tráfico, sendo autor de várias denúncias de barricadas, venda de entorpecentes, bailes funks clandestinos e até de um cais improvisado para a fuga de bandidos na Favela do Pantanal, em Duque de Caxias.



Marcelo ainda preside a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais na Assembleia, responsável por mais de 500 resgates de animais (domésticos, silvestres e de médio porte como caprinos), além de prender vários acusados de maus tratos e venda ilegal. Na Comissão de Meio Ambiente, que também é membro, luta contra a Taxa de Turismo Sustentável (TTS) em Angra na Justiça e no Tribunal de Contas do Estado como também pelas comunidades do Caiçaras e Sabiá, de Arraial do Cabo, entre outras.