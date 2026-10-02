Claudio Thomaz é reeleito presidente da Câmara de Vereadores de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Claudio Thomaz é reeleito presidente da Câmara de Vereadores de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 02/10/2026 19:11





O presidente solicitou ao procurador-geral da Câmara a apresentação das informações sobre o registro das chapas realizado no Setor de Protocolo. Constatou-se que havia apenas uma chapa registrada, sendo assim composta: presidente: Claudio de Oliveira Thomaz (Claudio Thomaz/PRD); 1º vice-presidente: Divair Alves de Oliveira Junior (Junior Reis/MDB); 2º vice-presidente: Marcelo Cardoso Rodrigues (Catiti/PDT); 1ª secretária: Delza Oliveira Sant’Anna de Almeida (Delza de Oliveira/MDB) e 2º secretário: Victor Hugo Leonel da Silva (Vitinho Grandão/PL), sendo este vereador a única mudança em relação a atual composição da mesa.



A 1ª secretária, Delza de Oliveira, fez a chamada nominal dos vereadores para que proferissem os seus votos. Após a votação, o presidente Claudio Thomaz declarou eleita a chapa única para compor a Mesa Diretora para o biênio 2027/2028 que, em 1º de janeiro, assumirá automaticamente os trabalhos da Casa.



Reeleito, o presidente fez um breve discurso. Com 26 votos favoráveis e três ausências foi eleita a Mesa Diretora da Câmara de Duque de Caxias para o biênio 2027/2028 da 20ª Legislatura. A sessão foi presidida por Claudio Thomaz (PRD) e secretariada pela vereadora Delza de Oliveira (MDB).O presidente solicitou ao procurador-geral da Câmara a apresentação das informações sobre o registro das chapas realizado no Setor de Protocolo. Constatou-se que havia apenas uma chapa registrada, sendo assim composta: presidente: Claudio de Oliveira Thomaz (Claudio Thomaz/PRD); 1º vice-presidente: Divair Alves de Oliveira Junior (Junior Reis/MDB); 2º vice-presidente: Marcelo Cardoso Rodrigues (Catiti/PDT); 1ª secretária: Delza Oliveira Sant’Anna de Almeida (Delza de Oliveira/MDB) e 2º secretário: Victor Hugo Leonel da Silva (Vitinho Grandão/PL), sendo este vereador a única mudança em relação a atual composição da mesa.A 1ª secretária, Delza de Oliveira, fez a chamada nominal dos vereadores para que proferissem os seus votos. Após a votação, odeclarou eleita a chapa única para compor a Mesa Diretora para o biênio 2027/2028 que, em 1º de janeiro, assumirá automaticamente os trabalhos da Casa.Reeleito, o presidente fez um breve discurso.

“Recebo esta reeleição para o biênio 2027/2028 não como uma conquista pessoal, mas como a confiança renovada dos meus colegas vereadores. Sempre digo: ninguém chega a lugar nenhum sozinho”, disse ele.



Dando sequência a sua fala, Claudio Thomaz destacou as ações dos dois anos à frente do Legislativo Duquecaxiense.

“Procuramos trabalhar com diálogo, responsabilidade e respeito às diferenças que têm nesta Casa. E é assim que vamos continuar trabalhando. A partir de hoje, não existe nesta Casa grupo A ou grupo B, existe uma única Câmara de Vereadores: a Câmara Municipal de Duque de Caxias”, ressaltou o presidente.



Sessão plenária de 01/10



Antes da eleição da Mesa Diretora, aconteceu a sessão plenária. A pedido do presidente Claudio Thomaz, a vereadora Delza de Oliveira fez a leitura do projeto de lei de iniciativa do vereador Moisés Neguinho (PP) instituindo a Semana Municipal de Prevenção e Combate aos Golpes contra a Pessoa Idosa. O mesmo será encaminhado às comissões permanentes para análise e emissão dos pareceres, antes da votação em plenário.



Em seguida, foi feita a leitura das indicações parlamentares, com as seguintes demandas: adequação e a manutenção nas rampas de acesso ao Hospital Municipal do Olho; construção de uma Clínica da Família, no bairro Parque Barão do Amapá; pintura de sinalização gráfica horizontal para indicar faixa de pedestres na esquina das Ruas Conde de Porto Alegre e Deputado Ampliato Cabral, bairro Vinte e Cinco de Agosto; e implantação de um Centro de Estudos Profissionalizantes Inclusivos para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no 1º Distrito.



Foram apontadas ainda as necessidades de implantação da Casa da Família no Centro; drenagem e pavimentação asfáltica na Avenida Monte Castelo, no bairro Jardim Gramacho; criação do “Programa Municipal de Capacitação Empreendedora”; e a implantação de sistema de monitoramento com câmeras na Rua Vinte Um de Abril, esquina com a Rua Treze de Maio, no bairro Doutor Laureano.