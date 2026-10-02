Caxias registra marca histórica de redução de índices de criminalidade

Caxias registra marca histórica de redução de índices de criminalidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destaca que os investimentos e a integração entre as instituições que atuam no município são fundamentais para a redução dos índices. Como declarou o prefeito:
Os resultados acompanham uma série de investimentos realizados pela prefeitura em tecnologia e monitoramento. Entre eles está a instalação de câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.
No Centro de Monitoramento Smart Duque, as imagens são acompanhadas em tempo real por operadores. Quando o sistema identifica uma pessoa procurada pela Justiça ou um veículo com registro de roubo, furto ou clonagem, um alerta é emitido, e a equipe aciona as instituições responsáveis pela abordagem.
A tecnologia permite o monitoramento contínuo e o cruzamento de informações, contribuindo para a identificação de veículos e de pessoas e para uma resposta mais rápida diante de ocorrências.
A estratégia também inclui reuniões semanais entre as instituições para avaliar ocorrências, compartilhar informações e discutir ações de combate à criminalidade nos quatro distritos de Duque de Caxias.
A combinação de tecnologia, de monitoramento, de presença dos agentes nas ruas e de atuação integrada vem acompanhando a melhora dos indicadores registrados no município.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.