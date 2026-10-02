Caxias registra marca histórica de redução de índices de criminalidade - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias registra marca histórica de redução de índices de criminalidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 02/10/2026 18:26

Duque de Caxias registrou redução nos principais índices de criminalidade em setembro de 2026, na comparação com o mesmo mês de 2025. Os dados apontam queda de 84,8% nos roubos de carga, 39% nos roubos de rua e 26,5% nos roubos de veículos.

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O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destaca que os investimentos e a integração entre as instituições que atuam no município são fundamentais para a redução dos índices. Como declarou o prefeito: , destaca que os investimentos e a integração entre as instituições que atuam no município são fundamentais para a redução dos índices. Como declarou o prefeito:

“O cerco aos bandidos está se fechando. Criminosos estão sendo vigiados 24 horas, sete dias por semana.”

Caxias registra marca histórica de redução de índices de criminalidade Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Os resultados acompanham uma série de investimentos realizados pela prefeitura em tecnologia e monitoramento. Entre eles está a instalação de câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.



No Centro de Monitoramento Smart Duque, as imagens são acompanhadas em tempo real por operadores. Quando o sistema identifica uma pessoa procurada pela Justiça ou um veículo com registro de roubo, furto ou clonagem, um alerta é emitido, e a equipe aciona as instituições responsáveis pela abordagem.



A tecnologia permite o monitoramento contínuo e o cruzamento de informações, contribuindo para a identificação de veículos e de pessoas e para uma resposta mais rápida diante de ocorrências. Os resultados acompanham uma série de investimentos realizados pela prefeitura em tecnologia e monitoramento. Entre eles está a instalação de câmeras equipadas com, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.No Centro de Monitoramento Smart Duque, as imagens são acompanhadas em tempo real por operadores. Quando o sistema identifica uma pessoa procurada pela Justiça ou um veículo com registro de roubo, furto ou clonagem, um alerta é emitido, e a equipe aciona as instituições responsáveis pela abordagem.A tecnologia permite o monitoramento contínuo e o cruzamento de informações, contribuindo para a identificação de veículos e de pessoas e para uma resposta mais rápida diante de ocorrências.

Outro investimento foi a criação da Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal. Os agentes atuam no patrulhamento preventivo e no apoio às polícias Militar e Civil e à Polícia Rodoviária Federal.



A estratégia também inclui reuniões semanais entre as instituições para avaliar ocorrências, compartilhar informações e discutir ações de combate à criminalidade nos quatro distritos de Duque de Caxias.



A combinação de tecnologia, de monitoramento, de presença dos agentes nas ruas e de atuação integrada vem acompanhando a melhora dos indicadores registrados no município.

Caxias registra marca histórica de redução de índices de criminalidade Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Em setembro de 2026, a redução mais expressiva foi registrada nos roubos de carga, com queda de 84,8%, seguida pelos roubos de rua, com redução de 39%, e pelos roubos de veículos, que recuaram 26,5% em relação a setembro de 2025. Os números fazem parte do acompanhamento dos indicadores utilizados para orientar as ações de prevenção e enfrentamento à criminalidade no município.