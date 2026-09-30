Programa Visão Caxiense entrega mais 3 mil óculos gratuitos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Programa Visão Caxiense entrega mais 3 mil óculos gratuitosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 30/09/2026 22:08

Programa Visão Caxiense entrega mais 3 mil óculos gratuitos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Desde a sua criação, em junho de 2026, o programa Visão Caxiense já entregou 9.800 óculos. Os pacientes são convocados por mensagem enviada pelo WhatsApp e, caso queiram, podem acompanhar o processo de confecção e de entrega dos óculos, por intermédio do link visaocaxiense.com.br. A previsão da prefeitura é que 33 mil óculos sejam entregues no decorrer do programa.



O Visão Caxiense foi criado com os objetivos de fortalecer a rede municipal de saúde e contribuir para a redução da grande demanda e a descentralização do atendimento oftalmológico do Hospital Municipal do Olho, oferecendo consultas, exames (incluindo catarata), diagnóstico precoce e tratamento especializado mais perto da população. O maior diferencial do Visão Caxiense é oferecer, gratuitamente, óculos para os pacientes que necessitarem de correção visual.

O programa é itinerante, percorrendo diferentes bairros de Duque de Caxias. Em três meses de atividade, o Visão Caxiense já atendeu mais de 15 mil pessoas. No momento, a estrutura de atendimento está instalada no bairro Parque Paulista, terceiro distrito, de segunda a sábado, das 8h às 16h.

Programa Visão Caxiense entrega mais 3 mil óculos gratuitos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Como agendar atendimento



Os serviços do programa Visão Caxiense são destinados exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil. Os serviços do programa Visão Caxiense são destinados exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.