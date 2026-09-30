Profissionais do Samu de Caxias participam de palestra de saúde mental - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Profissionais do Samu de Caxias participam de palestra de saúde mentalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 30/09/2026 21:44

Realizada na sala do NEUR, na Base Descentralizada do SAMU 192 de Duque de Caxias, a atividade reuniu profissionais do serviço em um momento de informação, diálogo e reflexão sobre saúde mental e os desafios vivenciados pelas equipes que atuam diariamente no Atendimento Pré-Hospitalar.



A iniciativa teve como objetivos promover a escuta, o acolhimento e a valorização da vida, além de reforçar a importância do cuidado com a saúde mental dos profissionais que trabalham em situações de urgência e emergência e que estão constantemente expostos a diferentes cenários de vulnerabilidade.

A palestra foi conduzida pelo enfermeiro Gustavo Wagner Cardoso Passos, especialista em Saúde Mental e profissional atuante no Atendimento Pré-Hospitalar. Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à saúde mental, à valorização da vida e aos desafios enfrentados pelos profissionais que desempenham suas funções no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel.



A ação foi coordenada pela equipe do NEUR/SAMU 192, composta pelos enfermeiros Claudia Fidelis Basílio, Daniel Laprovita, Maria Rita Neves e Roberto Pinto, com os objetivos de fortalecer os vínculos entre as equipes e de ampliar as ações de educação e cuidado, voltadas aos profissionais do Serviço.

A atividade contou ainda com o apoio da gestão da Subsecretaria de Viaturas, representada pelo subsecretário Rafael da Fonte; pelos diretores Leandro Lima e Daniel Silveira; pelo diretor técnico, Dr. Rafael Baruzzi; e pela coordenadora de Enfermagem, Anne Marcelle Dore.



A programação do Setembro Amarelo reforça a importância de promover espaços de diálogo e acolhimento direcionados aos profissionais que atuam na linha de frente da assistência à população. A iniciativa deixa uma mensagem que sintetiza o propósito da ação: “Escutar é estar presente. E estar presente também é uma forma de cuidar”.