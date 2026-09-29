Duque de Caxias debate fenômenos climáticos e estratégias para El NiñoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), promoveu um encontro para discutir o tema “El Niño e os Desafios Urbanos”, fortalecendo o diálogo sobre prevenção, redução de riscos e respostas às emergências socioambientais na Baixada Fluminense.
O encontro contou com a participação de Erika Santos, da Assessoria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e proporcionou um espaço de troca de experiências e articulação entre diferentes políticas públicas.
A iniciativa teve como objetivo aproximar as estratégias desenvolvidas no município das ações do Governo Federal, com foco na prevenção e mitigação de riscos e na construção de respostas integradas diante de situações de emergência relacionadas aos fenômenos climáticos. Durante o encontro, também foi reforçada a importância da articulação intersetorial para ampliar a capacidade de prevenção e resposta do poder público diante dos desafios socioambientais, contribuindo para a proteção e o atendimento da população da Baixada Fluminense.

A atividade foi realizada no auditório da Universidade Estácio de Sá, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias.