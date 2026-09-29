Duque de Caxias debate fenômenos climáticos e estratégias para El NiñoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A atividade foi realizada no auditório da Universidade Estácio de Sá, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias.
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Duque de Caxias debate fenômenos climáticos e estratégias para El NiñoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Duque de Caxias debate fenômenos climáticos e estratégias para El Niño
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