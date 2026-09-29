Duque de Caxias debate fenômenos climáticos e estratégias para El Niño - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias debate fenômenos climáticos e estratégias para El NiñoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 29/09/2026 18:24

O encontro contou com a participação de Erika Santos, da Assessoria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e proporcionou um espaço de troca de experiências e articulação entre diferentes políticas públicas.

A iniciativa teve como objetivo aproximar as estratégias desenvolvidas no município das ações do Governo Federal, com foco na prevenção e mitigação de riscos e na construção de respostas integradas diante de situações de emergência relacionadas aos fenômenos climáticos. Durante o encontro, também foi reforçada a importância da articulação intersetorial para ampliar a capacidade de prevenção e resposta do poder público diante dos desafios socioambientais, contribuindo para a proteção e o atendimento da população da Baixada Fluminense.



A atividade foi realizada no auditório da Universidade Estácio de Sá, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias.