Parque do Povo é entregue pela Prefeitura de Duque de Caxias

A Praça da Apoteose, na Vila São Luís, em Duque de Caxias, foi revitalizada e se transformou no Parque do Povo. Localizado na Avenida Brasil, no primeiro distrito, o espaço reúne áreas de lazer, esporte, cultura, gastronomia e convivência foi entregue à população. A intervenção criou uma nova estrutura para atender moradores de diferentes idades. O parque conta com ambientes destinados à prática esportiva, ao descanso, à realização de eventos e à convivência entre famílias e grupos de amigos com segurança através da Força Municipal que atua no bairro e com torres de monitoramento. A estrutura foi planejada para receber moradores de diferentes idades e pets.
A transformação criou um novo ponto de encontro para as famílias da região, com ambientes destinados à prática esportiva, ao descanso, à diversão, à realização de eventos e à convivência. O parque também conta com estrutura voltada à segurança, com a atuação da Força Municipal no bairro e torres de monitoramento instaladas na região. Entre as novidades está o polo gastronômico, equipado com mesas, cadeiras, bancos e jogos de mesa. O espaço foi planejado para estimular a permanência dos visitantes e fortalecer a ocupação dos espaços públicos, criando um ambiente para encontros entre familiares e amigos.
A área de lazer também ganhou playground infantil com espaço inclusivo, equipado com brinquedos interativos e estruturas pensadas para acolher crianças com diferentes necessidades, promovendo diversão, inclusão e respeito às diferenças. E os animais de estimação também ganharam um espaço exclusivo. O ParCão foi preparado especialmente para os pets, oferecendo uma área reservada para que cães possam brincar, se movimentar e interagir com segurança, ampliando a proposta do Parque do Povo de ser um espaço para toda a família.
Para quem gosta de esporte, as opções incluem academia ao ar livre, área para patins, ciclovia, quadra de areia, quadra de pickleball com pintura artística, campo de grama sintética e campo de grama sintética reduzido. A quadra de basquete também foi coberta, ampliando as possibilidades de utilização do equipamento independentemente das condições climáticas.
“O Parque do Povo representa exatamente o que queremos para os espaços públicos de Duque de Caxias, que são lugares vivos, seguros e preparados para receber as famílias. Aqui, o morador pode praticar esporte, levar as crianças para brincar, encontrar os amigos, aproveitar a gastronomia e também participar de atividades culturais. É uma transformação que devolve à população um espaço de convivência com qualidade, dignidade e segurança. Em breve teremos mais espaços como esse”, destacou o prefeito Netinho Reis.
Mais iluminação e segurança para a população
A revitalização também contemplou a instalação de novos pontos de iluminação em LED na área interna e no entorno do parque. A medida amplia a visibilidade e melhora as condições de utilização do espaço no período noturno. O projeto paisagístico foi renovado, com melhorias nos jardins, na vegetação e nas áreas de circulação. Refletores verdes foram instalados para valorizar o ambiente e destacar o paisagismo durante a noite. O parque recebeu ainda novos bancos de madeira e lixeiras públicas.
Outro destaque é a concha acústica, equipamento incorporado ao espaço para receber apresentações culturais, eventos, atividades artísticas e outras programações abertas à população. O Parque do Povo também ganhou uma nova infraestrutura elétrica, com eletrodutos, cabeamento, dispositivos de proteção e caixas de passagem distribuídas pela área. A estrutura facilita o acesso à rede e proporciona maior agilidade na realização de manutenções preventivas e corretivas.
Com a revitalização, o Parque do Povo se consolida como um espaço de convivência para toda a comunidade, reunindo em um único endereço opções de esporte, lazer, cultura, gastronomia e entretenimento. Um ambiente pensado para crianças, jovens, adultos, idosos e também para os animais de estimação, fortalecendo a ocupação dos espaços públicos e a convivência entre os moradores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.