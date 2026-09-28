Caxias Oktoberfest bate recorde e reúne mais de 100 mil pessoas - Divulgação

Caxias Oktoberfest bate recorde e reúne mais de 100 mil pessoasDivulgação

Publicado 28/09/2026 17:34 | Atualizado 28/09/2026 17:39

prefeito Netinho Reis. A festa transformou o município da Baixada Fluminense em um dos principais destinos de entretenimento do fim de semana no estado do Rio de Janeiro. O Caxias Oktoberfest entrou para a história de Duque de Caxias ao registrar um público recorde em sua segunda edição. Realizado entre sexta-feira (25) e domingo (27), na Nova Arena da Baixada, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas, segundo números divulgados pelo

Caxias Oktoberfest bate recorde e reúne mais de 100 mil pessoas Divulgação

Com entrada gratuita, a programação reuniu grandes nomes da música brasileira, como Matuê, Seu Jorge, Dennis DJ e Natanzinho Lima, além de artistas de diferentes gêneros musicais. A diversidade de atrações contribuiu para atrair públicos de diferentes idades e regiões, consolidando o Caxias Oktoberfest como um evento de grande porte no calendário cultural do município.

Um dos momentos de destaque do encerramento foi o convite feito pelo prefeito Netinho Reis ao cantor Natanzinho Lima para se tornar embaixador de Duque de Caxias. O anúncio foi feito durante o evento, em reconhecimento à relação do artista com a cidade e à participação na festa. O convite também foi divulgado pelo prefeito nas redes sociais, ao celebrar o recorde de público.

Além dos shows, o evento ofereceu uma programação diversificada, com gastronomia, apresentações culturais, danças típicas inspiradas na tradição alemã e atrações para toda a família. Espaços infantis, tirolesa e estúdio de tatuagem também fizeram parte da estrutura montada na Nova Arena da Baixada.

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A realização da festa contou ainda com uma operação especial de transporte gratuito, por meio do Tarifa Zero, com linhas que conectaram diferentes regiões de Duque de Caxias ao local do evento. Também foram mobilizadas equipes de segurança, monitoramento e saúde para atender ao público durante os três dias de programação.

Com a marca histórica de público, o Caxias Oktoberfest encerra sua segunda edição ampliando a dimensão do evento e reforçando a presença de Duque de Caxias no circuito de grandes festivais do estado do Rio de Janeiro.

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