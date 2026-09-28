Caxias Oktoberfest bate recorde e reúne mais de 100 mil pessoasDivulgação
Caxias Oktoberfest bate recorde e reúne mais de 100 mil pessoas
Evento gratuito movimentou a Baixada durante três dias, com shows de grandes nomes, como Natanzinho Lima
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