Polícia encontra desmanche de veículos roubados em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil

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Igor Silva
Policiais civis da 62ª DP (Imbariê) prenderam em flagrante um homem por receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação foi realizada na comunidade de Nova Campinas, em Duque de Caxias.
A prisão ocorreu durante uma investigação sobre um grupo criminoso envolvido em roubos de veículos na região. O trabalho de inteligência levou os agentes até uma residência apontada como local utilizado para desmontar os automóveis roubados.
Durante as diligências no imóvel, os policiais encontraram o homem e apreenderam uma arma de fogo. No quintal da residência, também foi localizado um veículo roubado na área de Itaboraí.
O homem foi autuado em flagrante por receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.