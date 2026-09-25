Polícia encontra desmanche de veículos roubados em Duque de Caxias - Reprodução/Polícia Civil

Polícia encontra desmanche de veículos roubados em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil

Publicado 25/09/2026 18:36

A prisão ocorreu durante uma investigação sobre um grupo criminoso envolvido em roubos de veículos na região. O trabalho de inteligência levou os agentes até uma residência apontada como local utilizado para desmontar os automóveis roubados.

Durante as diligências no imóvel, os policiais encontraram o homem e apreenderam uma arma de fogo. No quintal da residência, também foi localizado um veículo roubado na área de Itaboraí.

O homem foi autuado em flagrante por receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.