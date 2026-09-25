Fundec marca presença na Festa Literária de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Fundec marca presença na Festa Literária de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 25/09/2026 17:43





Em uma atmosfera de entusiasmo e auditório lotado, o radialista, apresentador de televisão e jornalista Clóvis Monteiro comandou uma palestra reflexiva sobre comunicação e literatura, seguida pelo aguardado lançamento do livro "O Poder da Comunicação”. O público, formado por estudantes, educadores e amantes da leitura, acompanhou atento aos relatos do comunicador, que destacou a força das palavras no cotidiano popular.



Vale destacar que essa efervescência cultural reflete diretamente no trabalho de formação desempenhado pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, Fundec. Que o diga, a ex-aluna Larissa Ribeiro, de 24 anos. A jovem é a síntese do incentivo promovido pela Fundação. Após concluir formações nas áreas de Inglês, Informática, Administração e Recursos Humanos, Larissa encontrou na convivência com os docentes a virada de chave para sua relação com a literatura. A Festa Literária de Duque de Caxias, FLIDUC, reafirma o livro como um potente motor de transformação urbana e cultural na Baixada Fluminense. Entre estandes e palestras, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o evento vive dias imperdíveis e a tarde desta quinta-feira, 24, reservou um dos momentos mais marcantes da edição, com a presença do comunicador Clóvis Monteiro.Em uma atmosfera de entusiasmo e auditório lotado, o radialista, apresentador de televisão e jornalista Clóvis Monteiro comandou uma palestra reflexiva sobre comunicação e literatura, seguida pelo aguardado lançamento do livro "O Poder da Comunicação”. O público, formado por estudantes, educadores e amantes da leitura, acompanhou atento aos relatos do comunicador, que destacou a força das palavras no cotidiano popular.Vale destacar que essareflete diretamente no trabalho de formação desempenhado pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, Fundec. Que o diga, a ex-aluna Larissa Ribeiro, de 24 anos. A jovem é a síntese do incentivo promovido pela Fundação. Após concluir formações nas áreas de Inglês, Informática, Administração e Recursos Humanos, Larissa encontrou na convivência com os docentes a virada de chave para sua relação com a literatura.

"Foi dentro das salas de aula da Fundec, ouvindo o incentivo constante dos meus professores, que percebi o verdadeiro poder da leitura”.



Presente à celebração literária, a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, acompanhada da vice-presidente de educação, professora Denise Massad, elogiou a organização do evento e parabenizou todos os envolvidos. Na ocasião, a presidente ressaltou a importância da iniciativa.

"Celebrar a literatura é alimentar a alma e transformar vidas por meio do conhecimento”, concluiu.