Caxias Shopping promove campanha de adoção para cães e gatosDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Para quem está pensando em abrir espaço na família para um novo companheiro, o próximo sábado pode ser o começo de uma história especial. O Caxias Shopping realiza mais uma edição da campanha Adote um Pet, iniciativa que conecta cães e gatos resgatados a pessoas interessadas em oferecer um lar seguro, responsável e cheio de carinho.
Em parceria com a ONG Gatinhos da Praça, a ação acontece das 10h às 14h, no corredor da Renner. Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção, conversar com a equipe da organização e esclarecer dúvidas sobre os cuidados e responsabilidades envolvidos na chegada de um novo pet à família.
Mais do que encontrar novos tutores, a campanha busca conscientizar sobre a adoção responsável e contribuir para a redução do abandono de animais. Os pets participantes são resgatados e encaminhados para adoção vacinados e castrados, de acordo com as condições de cada animal.
A iniciativa integra a programação regular do Caxias Shopping voltada ao bem-estar animal e à convivência com os pets, reforçando o compromisso do empreendimento com ações que aproximam a comunidade de causas relevantes para a sociedade.
A adoção é gratuita, mas está sujeita à entrevista realizada pela equipe da ONG Gatinhos da Praça. O objetivo é garantir que cada animal seja encaminhado para um lar compatível com suas necessidades.
Serviço:
Campanha Adote um Pet Caxias Shopping
Data: 26 de setembro (sábado)
Horário: Das 10h às 14h
Local: Corredor da Renner
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ
Entrada: Gratuita