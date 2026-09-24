Caxias Shopping promove campanha de adoção para cães e gatos - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias Shopping promove campanha de adoção para cães e gatosDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 24/09/2026 22:05

Em parceria com a ONG Gatinhos da Praça, a ação acontece das 10h às 14h, no corredor da Renner. Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção, conversar com a equipe da organização e esclarecer dúvidas sobre os cuidados e responsabilidades envolvidos na chegada de um novo pet à família.

Mais do que encontrar novos tutores, a campanha busca conscientizar sobre a adoção responsável e contribuir para a redução do abandono de animais. Os pets participantes são resgatados e encaminhados para adoção vacinados e castrados, de acordo com as condições de cada animal.

A iniciativa integra a programação regular do Caxias Shopping voltada ao bem-estar animal e à convivência com os pets, reforçando o compromisso do empreendimento com ações que aproximam a comunidade de causas relevantes para a sociedade.

A adoção é gratuita, mas está sujeita à entrevista realizada pela equipe da ONG Gatinhos da Praça. O objetivo é garantir que cada animal seja encaminhado para um lar compatível com suas necessidades.

Serviço:

Campanha Adote um Pet Caxias Shopping

Data: 26 de setembro (sábado)

Horário: Das 10h às 14h

Local: Corredor da Renner

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ

Entrada: Gratuita