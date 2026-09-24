Jardim Gramacho, em Caxias, passa a contar com Força MunicipalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O reforço no policiamento, realizado pela divisão armada da Guarda Civil Municipal, continua sendo ampliado. A previsão é chegar a 600 agentes nas ruas até o fim de setembro. Atualmente, a Força Municipal está presente em cerca de 85% do território de Duque de Caxias.
Armados com pistolas calibre 9 mm e .40, além de fuzis calibre 5,56, utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal, os agentes realizam o patrulhamento pelas ruas do município.
No último domingo, 20 de setembro, agentes que atuam no Centro Comercial de Duque de Caxias localizaram e prenderam um homem acusado de furtar uma das câmeras de vigilância instaladas na Praça do Pacificador. A prisão contou com o apoio da equipe do Centro de Monitoramento Smart Duque, que identificou o furto, passou a acompanhar o suspeito pelas câmeras e acionou os agentes da Força Municipal. O equipamento furtado foi recuperado.
A vigilância eletrônica, realizada por meio de câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA), com capacidade de identificação facial e leitura de placas de veículos, é um importante instrumento de apoio às ações de segurança e de combate à criminalidade.
“Estou trabalhando para dar à população caxiense mais segurança. Uma cidade que consegue garantir o direito de ir e vir dos moradores atrai investimentos e empresas e gera empregos”, destacou o prefeito ao apresentar a Força Municipal aos moradores do Jardim Gramacho.
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