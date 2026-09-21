Homem é preso por furtar câmera de vigilância no Centro de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Homem é preso por furtar câmera de vigilância no Centro de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 21/09/2026 20:56

Força Municipal, após furtar uma câmera de vigilância instalada na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias. Funcionários do Centro de Monitoramento Smart Duque, responsável pelo acompanhamento das imagens geradas pelas câmeras instaladas nos quatro distritos do município, Um homem foi preso por agentes da, após furtar uma câmera de vigilância instalada na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias. Funcionários do Centro de Monitoramento Smart Duque, responsável pelo acompanhamento das imagens geradas pelas câmeras instaladas nos quatro distritos do município, comunicaram o furto à Força Municipal.

A partir do monitoramento, os agentes conseguiram acompanhar o deslocamento do suspeito pelas ruas da cidade. O homem foi localizado e abordado na Avenida Leonel de Moura Brizola, próximo à Catedral de Santo Antônio. No momento da abordagem, ele não estava com a câmera. O suspeito foi conduzido para a 59ª Delegacia de Polícia, no Centro de Duque de Caxias.



Diante das evidências, ele confessou o furto e indicou aos agentes o local onde havia deixado o equipamento. A câmera foi localizada e recuperada.

Homem é preso por furtar câmera de vigilância no Centro de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O sistema de vigilância eletrônica de Duque de Caxias conta com câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA), capazes de auxiliar na identificação facial e no reconhecimento de placas de veículos. Atualmente, o município já conta com mais de mil câmeras instaladas, ampliando a capacidade de monitoramento e auxiliando as forças de segurança na prevenção e no combate à criminalidade.

Ampliação da Guarda Municipal

Além do investimento em tecnologia, a Prefeitura de Duque de Caxias também vem ampliando e qualificando a Guarda Civil Municipal, com a criação da Força Municipal. A divisão armada conta com agentes treinados para o patrulhamento ostensivo e armados com pistolas calibre 9 milímetros e .40 e fuzis calibre 5.56, utilizados pelas equipes motorizadas.



A prefeitura também mantém parcerias e ações integradas com o governo federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o governo do estado, as polícias Militar e Civil e municípios limítrofes, como o Rio de Janeiro. A integração entre as forças de segurança tem como objetivos ampliar as ações de prevenção e garantir mais segurança à população de Duque de Caxias.

