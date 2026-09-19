Ainda de dia alunos retornando para casa com atividades que ainda serão enviadas pelo celular - Divulgação/Reprodução Rede Social

Ainda de dia alunos retornando para casa com atividades que ainda serão enviadas pelo celularDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 19/09/2026 19:43

O Ciep 370, Professor Siylvio Gineco de Carvalho, em Duque de Caxias, na baixada fluminense, deve começar a receber na próxima semana obras emergenciais para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. A unidade foi afetada pela violência e está com problemas desde abril, quando cabos de energia foram furtados pela segunda vez neste ano. O primeiro furto ocorreu em fevereiro.

A falta de energia tem afetado diretamente a rotina dos estudantes. Há cerca de cinco meses, os alunos estão tendo apenas 1h e 30 minutos de aula por dia, no turno da manhã. A unidade deveria oferecer ensino em tempo integral, mas as atividades não estão ocorrendo durante todo o período previsto.

Segundo relatos dos estudantes, o tempo reduzido dificulta o acompanhamento das disciplinas. Com vários professores para apenas uma hora e meia de aula diária, muitos afirmam que mal conseguem copiar o conteúdo. À tarde, os corredores ficam escuros, o que impede a realização normal das atividades.

Para os responsáveis, o prejuízo ao calendário escolar de 2026 já é considerado grande, diante dos meses de aulas reduzidas.

A Secretaria de Estado de Educação tem conhecimento do problema. Em 7 de julho, foi disponibilizado no orçamento o valor de R$ 130.951,46 para a intervenção. Até agora, porém, os serviços ainda não haviam sido realizados.

A situação ocorre em meio aos desafios enfrentados pela educação pública estadual. O estado do Rio de Janeiro registrou a segunda pior nota no Ideb entre as redes estaduais, segundo os dados mais recentes do indicador, em 2025 foi de 3,7; apenas à frente do Distrito Federal.

Em nota, a Secretaria informou que as obras começarão na próxima semana. O trabalho prevê novas instalações de cabos de energia e o reforço do sistema de alarme da unidade para evitar novos furtos. Equipes da área de infraestrutura estão atuando para restabelecer o fornecimento de energia.

A Polícia Militar informou que realiza policiamento no local e que permanece à disposição do colégio.



