Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da FigueiraDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
O patrulhamento no bairro Figueira, no segundo distrito, ganhou o reforço da Força Municipal. A apresentação foi na Estrada Velha do Pilar, na região da Praça da Figueira. Por lá, já é possível encontrar com os integrantes da tropa, que utilizam uniforme com blusa amarela, calça azul-marinho e boina preta.
Os agentes atuam no policiamento ostensivo, em auxílio às polícias Militar e Civil e à Polícia Rodoviária Federal, contribuindo para o combate à criminalidade. Atualmente, mais de 460 integrantes da Força Municipal atuam no município. A previsão é que esse número chegue a 600 agentes até o fim de setembro.
Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da Figueira - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da FigueiraDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O objetivo é ampliar a segurança da população e fortalecer o trabalho integrado entre as forças de segurança que atuam em Duque de Caxias. Para isso, o prefeito Netinho Reis aposta na cooperação entre os governos Federal e Estadual e o município do Rio de Janeiro para fortalecer as ações de combate à criminalidade.

“Assim vamos tornar Duque de Caxias a capital de segurança pública”.

Os agentes da Força Municipal realizam o patrulhamento armados com pistolas calibre 9 milímetros e .40, além de fuzis Sig Sauer calibre 5,56. Os profissionais passaram por treinamento e capacitação e receberam certificação da Polícia Federal para o uso dos armamentos.
Os fuzis são utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal. Todo o processo de formação e capacitação seguiu os protocolos técnicos e legais necessários para o emprego de armas de fogo.
Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da Figueira - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da FigueiraDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A Prefeitura também adquiriu novas viaturas e motocicletas e criou novas divisões na Guarda Civil Municipal, como o Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) e as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU). As estruturas ampliam a capacidade de resposta e agilizam as ações das equipes da Força Municipal
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Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da Figueira
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