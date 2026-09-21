Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da Figueira - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da FigueiraDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 21/09/2026 20:42

Os agentes atuam no policiamento ostensivo, em auxílio às polícias Militar e Civil e à Polícia Rodoviária Federal, contribuindo para o combate à criminalidade. Atualmente, mais de 460 integrantes da Força Municipal atuam no município. A previsão é que esse número chegue a 600 agentes até o fim de setembro.

Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da Figueira Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O objetivo é ampliar a segurança da população e fortalecer o trabalho integrado entre as forças de segurança que atuam em Duque de Caxias. Para isso, o prefeito Netinho Reis aposta na cooperação entre os governos Federal e Estadual e o município do Rio de Janeiro para fortalecer as ações de combate à criminalidade.



“Assim vamos tornar Duque de Caxias a capital de segurança pública”.



Os agentes da Força Municipal realizam o patrulhamento armados com pistolas calibre 9 milímetros e .40, além de fuzis Sig Sauer calibre 5,56. Os profissionais passaram por treinamento e capacitação e receberam certificação da Polícia Federal para o uso dos armamentos.



Os fuzis são utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal. Todo o processo de formação e capacitação seguiu os protocolos técnicos e legais necessários para o emprego de armas de fogo.

Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da Figueira Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

A Prefeitura também adquiriu novas viaturas e motocicletas e criou novas divisões na Guarda Civil Municipal, como o Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) e as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU). As estruturas ampliam a capacidade de resposta e agilizam as ações das equipes da Força Municipal