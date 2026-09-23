Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa Zero - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa ZeroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 23/09/2026 18:19

prefeito Netinho Reis já entregou ao munícipe 30 ônibus novos. A Prefeitura de Duque de Caxias adquiriu novos ônibus que estão substituindo os veículos mais antigos da frota do Tarifa Zero , programa de transporte gratuito implementado em 2024. Desta vez, os novos ônibus, mais 10, serão integrados às linhas que atendem a região de Santa Cruz da Serra. Com essa entrega toda a frota que atende os moradores do Terceiro Distrito foi renovada. Ojá entregou ao munícipe 30 ônibus novos.

O programa integra bairros e os quatro distritos que compõem o município, facilitando o deslocamento da população e promovendo a inclusão social. Somente entre janeiro e agosto de 2026, o Tarifa Zero transportou mais de 4 milhões de passageiros em suas 21 linhas.

As linhas do Tarifa Zero facilitam a mobilidade e o acesso da população a serviços, comércios, escolas, unidades de saúde e áreas de lazer, sem custo para os usuários. Os ônibus circulam todos os dias, das 5h às 22h, oferecendo uma alternativa segura, acessível e eficiente de transporte coletivo, com veículos novos e equipados com ar-condicionado.

O prefeito Netinho Reis destaca que o programa foi implementado com foco nas regiões onde o transporte público não atendia adequadamente às necessidades da população, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos moradores.



“Além de promover a inclusão social, o Tarifa Zero impulsiona a economia, facilitando o deslocamento de consumidores e trabalhadores e fortalecendo o comércio nos bairros.”

Os itinerários das linhas do Tarifa Zero podem ser consultados nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Duque de Caxias.