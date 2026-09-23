Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa ZeroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
A Prefeitura de Duque de Caxias adquiriu novos ônibus que estão substituindo os veículos mais antigos da frota do Tarifa Zero, programa de transporte gratuito implementado em 2024. Desta vez, os novos ônibus, mais 10, serão integrados às linhas que atendem a região de Santa Cruz da Serra. Com essa entrega toda a frota que atende os moradores do Terceiro Distrito foi renovada. O prefeito Netinho Reis já entregou ao munícipe 30 ônibus novos.
O programa integra bairros e os quatro distritos que compõem o município, facilitando o deslocamento da população e promovendo a inclusão social. Somente entre janeiro e agosto de 2026, o Tarifa Zero transportou mais de 4 milhões de passageiros em suas 21 linhas.
As linhas do Tarifa Zero facilitam a mobilidade e o acesso da população a serviços, comércios, escolas, unidades de saúde e áreas de lazer, sem custo para os usuários. Os ônibus circulam todos os dias, das 5h às 22h, oferecendo uma alternativa segura, acessível e eficiente de transporte coletivo, com veículos novos e equipados com ar-condicionado.
O prefeito Netinho Reis destaca que o programa foi implementado com foco nas regiões onde o transporte público não atendia adequadamente às necessidades da população, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos moradores.

“Além de promover a inclusão social, o Tarifa Zero impulsiona a economia, facilitando o deslocamento de consumidores e trabalhadores e fortalecendo o comércio nos bairros.”
Os itinerários das linhas do Tarifa Zero podem ser consultados nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Duque de Caxias.