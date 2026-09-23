Caxias: Jardim Anhangá recebe cinco quilômetros de novas redes de água - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias: Jardim Anhangá recebe cinco quilômetros de novas redes de águaDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 23/09/2026 10:15 | Atualizado 23/09/2026 10:18

Rosimery Amorim vive na região há cerca de 30 anos e conhece de perto a incerteza de abrir a torneira sem saber se teria água.

“Por muitos anos, armazenamos água de forma improvisada e recorremos a alternativas emergenciais para realizar tarefas básicas do dia a dia. Quando o calor era intenso, a situação era ainda mais difícil, pois comprometia atividades rotineiras, como tomar banho, preparar alimentos, limpar a casa e cuidar de crianças e idosos. Ver essa melhoria concluída representa uma grande conquista para todos nós”, comemora.

De acordo com Samuel Augusto, diretor-executivo da Águas do Rio, a iniciativa representa mais do que a instalação de novas tubulações.

“Esse investimento reforça o nosso compromisso de cuidar das pessoas e garantir mais qualidade de vida para a população. Saneamento é saúde, dignidade e desenvolvimento para as comunidades”, afirma o executivo.

Investimentos já ultrapassam R$ 6 bi

Desde novembro de 2021, quando assumiu os serviços de água e esgoto em 27 municípios do estado do Rio, a Águas do Rio já investiu R$ 6,4 bilhões em melhorias em toda a sua área de concessão. Nesse período de quase cinco anos de atuação, cerca de 3,5 milhões de pessoas foram beneficiadas com a implantação ou substituição de 1,9 mil quilômetros de redes de água e 310 quilômetros de tubulações de esgoto.

A Águas do Rio segue trabalhando para ampliar o acesso à água tratada e à coleta e ao tratamento de esgoto, com o compromisso de levar esses serviços essenciais a cada vez mais famílias até 2033, prazo previsto para a universalização no Marco Legal do Saneamento, um avanço fundamental para a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida.