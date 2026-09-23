Caxias: Jardim Anhangá recebe cinco quilômetros de novas redes de águaDivulgação/Assessoria de imprensa
Caxias: Jardim Anhangá recebe cinco quilômetros de novas redes de água
Após décadas convivendo com a falta de água e irregularidades, intervenção vai beneficiar mais de 1,5 mil moradores
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