Caxias: Jardim Anhangá recebe cinco quilômetros de novas redes de águaDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Após décadas convivendo com a falta de água e os impactos causados pela irregularidade no fornecimento, famílias do Jardim Anhangá, em Duque de Caxias, passaram a vivenciar uma transformação aguardada há anos. A Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, concluiu a implantação de cinco quilômetros de novas redes de água na localidade, às margens da rodovia Rio–Magé, beneficiando mais de 1,5 mil moradores.
Rosimery Amorim vive na região há cerca de 30 anos e conhece de perto a incerteza de abrir a torneira sem saber se teria água.
“Por muitos anos, armazenamos água de forma improvisada e recorremos a alternativas emergenciais para realizar tarefas básicas do dia a dia. Quando o calor era intenso, a situação era ainda mais difícil, pois comprometia atividades rotineiras, como tomar banho, preparar alimentos, limpar a casa e cuidar de crianças e idosos. Ver essa melhoria concluída representa uma grande conquista para todos nós”, comemora.
De acordo com Samuel Augusto, diretor-executivo da Águas do Rio, a iniciativa representa mais do que a instalação de novas tubulações.
“Esse investimento reforça o nosso compromisso de cuidar das pessoas e garantir mais qualidade de vida para a população. Saneamento é saúde, dignidade e desenvolvimento para as comunidades”, afirma o executivo.
Investimentos já ultrapassam R$ 6 bi
Desde novembro de 2021, quando assumiu os serviços de água e esgoto em 27 municípios do estado do Rio, a Águas do Rio já investiu R$ 6,4 bilhões em melhorias em toda a sua área de concessão. Nesse período de quase cinco anos de atuação, cerca de 3,5 milhões de pessoas foram beneficiadas com a implantação ou substituição de 1,9 mil quilômetros de redes de água e 310 quilômetros de tubulações de esgoto.
A Águas do Rio segue trabalhando para ampliar o acesso à água tratada e à coleta e ao tratamento de esgoto, com o compromisso de levar esses serviços essenciais a cada vez mais famílias até 2033, prazo previsto para a universalização no Marco Legal do Saneamento, um avanço fundamental para a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida.