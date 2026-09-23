Festa Literária de Duque de Caxias reúne nomes da literatura brasileira - Divulgação

Festa Literária de Duque de Caxias reúne nomes da literatura brasileiraDivulgação

Publicado 23/09/2026 09:13 | Atualizado 23/09/2026 10:18

Entre os convidados estão Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Milton Cunha, Antônio Pitanga, Bia Bedran, Luiz Antônio Simas, Leonardo Bruno, Clóvis Monteiro e Silvio Guindane, entre outros escritores, artistas, pesquisadores e fazedores de cultura.terá atividades na Praça do Pacificador, no Teatro Municipal Raul Cortez e na Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, com três palcos e uma programação que reúne literatura, música, teatro, oralidade, memória, cultura popular e diferentes manifestações artísticas.Um dos destaques da festa será a participação de mais de 70 autores de Duque de Caxias e da região, que terão estandes para apresentar seus trabalhos, divulgar seus livros e realizar sessões de autógrafos durante o evento.A proposta é aproximar escritores e leitores e criar um espaço para que a produção literária datenha visibilidade, permitindo que o público conheça novos autores e tenha contato direto com quem produz literatura na região.A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro também estará presente com um estande, ampliando a participação institucional e a oferta de informações e iniciativas relacionadas ao setor cultural.Outro espaço de destaque será a livraria da FLIDUC, que contará com mais de 2 mil títulos à venda, com preços a partir de R$ 10.A iniciativa busca facilitar o acesso aos livros e estimular a formação de novos leitores, oferecendo ao público diferentes gêneros, autores e possibilidades de leitura a preços acessíveis.A festa também contará com a participação da rede de bibliotecas comunitárias de Duque de Caxias, formada por iniciativas que desenvolvem ações de incentivo à leitura diretamente nos territórios do município.

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A acessibilidade terá espaço de destaque na primeira edição da FLIDUC. O evento contará com recursos e estruturas para ampliar a participação de pessoas com deficiência e garantir que diferentes públicos possam aproveitar a programação.Entre as ações previstas estão intérpretes de Libras, espaço reservado para cadeirantes e estrutura acessível nos espaços de realização do evento.Para pessoas autistas, a organização disponibilizará abafadores de ruído, que poderão ser utilizados durante a programação para proporcionar maior conforto sensorial.As medidas fazem parte da proposta de promover uma festa literária acessível e inclusiva, ampliando o acesso à cultura e à programação para diferentes públicos.A primeira Festa Literária de Duque de Caxias nasce com a proposta de valorizar a produção cultural da cidade e da Baixada Fluminense, ao mesmo tempo em que aproxima o público de grandes nomes da literatura e das artes brasileiras.Para Marcio Lopes, da ML Produções, responsável pela organização e curadoria da FLIDUC, a festa foi pensada para colocar Duque de Caxias no circuito dos grandes encontros literários e, principalmente, valorizar quem produz cultura no próprio território.tem uma potência cultural enorme, com histórias, personagens, escritores e artistas que precisam ser cada vez mais valorizados. A FLIDUC nasce desse desejo de criar um grande encontro literário para Caxias, conectando a cidade ao Brasil inteiro, mas tendo a Baixada Fluminense como ponto de partida e protagonista”, afirma.A 1ª Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC 2026) acontece de 23 a 26 de setembro, com realização da ML Produções e Camila Portes Eventos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A escritora Ana Maria Gonçalves é a homenageada desta primeira edição.