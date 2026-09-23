Entre os alunos em busca de novas oportunidades está a nutricionista Rúbia Samanta Cavalcante, de 39 anos. Ela optou pela transição de carreira focado no mercado europeu.
"Já fui a Portugal e voltei para me especializar, mas quero retornar. O setor é abrangente e paga muito bem na Europa. Pretendo realizar meu sonho com a ajuda da Fundec", afirmou a moradora de Brás de Pina.
Incentivado pela esposa, o metalúrgico Jonas de Castro Pereira, de 42 anos, morador da Vila São Luís, traça metas semelhantes para sustentar os três filhos no exterior.
"Meu projeto de vida é me especializar, pois a área abre um leque de oportunidades. Pretendo ir com a minha família para os Estados Unidos e trabalhar com soldagem, a fim de garantir um futuro melhor para todos", destacou.
Já o professor Josemar Santos ressaltou que o curso abrange o processo MIG/MAG, método de alta produtividade demandado em montagens de carretas e caçambas. Segundo ele, a técnica eleva a empregabilidade dos estudantes.
"Muitos alunos já estão migrando. Um deles embarca no fim de novembro para os Estados Unidos. É emocionante ver a fundação concretizar os sonhos das famílias", concluiu o docente.
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