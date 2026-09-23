Fundec aposta na qualificação de soldadores para o mercado de trabalho - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Fundec aposta na qualificação de soldadores para o mercado de trabalhoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 23/09/2026 10:07





Entre os alunos em busca de novas oportunidades está a nutricionista Rúbia Samanta Cavalcante, de 39 anos. Ela optou pela transição de carreira focado no mercado europeu. No Dia do Soldador, celebrado nesta quarta-feira, dia 23, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) reforça seu investimento na área. Em seu Polo da Indústria, localizado no bairro Centenário, a instituição capacita profissionais para atuar no mercado nacional e no exterior, impulsionada pela escassez global de mão de obra qualificada.Entre os alunos em busca de novas oportunidades está a nutricionista Rúbia Samanta Cavalcante, de 39 anos. Ela optou pela transição de carreira focado no mercado europeu.

"Já fui a Portugal e voltei para me especializar, mas quero retornar. O setor é abrangente e paga muito bem na Europa. Pretendo realizar meu sonho com a ajuda da Fundec", afirmou a moradora de Brás de Pina.



Incentivado pela esposa, o metalúrgico Jonas de Castro Pereira, de 42 anos, morador da Vila São Luís, traça metas semelhantes para sustentar os três filhos no exterior.

"Meu projeto de vida é me especializar, pois a área abre um leque de oportunidades. Pretendo ir com a minha família para os Estados Unidos e trabalhar com soldagem, a fim de garantir um futuro melhor para todos", destacou.



Já o professor Josemar Santos ressaltou que o curso abrange o processo MIG/MAG, método de alta produtividade demandado em montagens de carretas e caçambas. Segundo ele, a técnica eleva a empregabilidade dos estudantes.

"Muitos alunos já estão migrando. Um deles embarca no fim de novembro para os Estados Unidos. É emocionante ver a fundação concretizar os sonhos das famílias", concluiu o docente.