Caxias abre inscrições gratuitas para corrida e caminhada Pink DayReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias
Caxias abre inscrições gratuitas para corrida e caminhada Pink Day
Expectativa é reunir 20 mil mulheres em uma grande celebração esportiva com largada no Teatro Raul Cortez, no Centro
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Alunos têm apenas 1h30 de aula por dia desde abril, após furtos de cabos; Estado diz que obras começam na próxima semana
Vereadores de Caxias reforçam pedidos da população em sessão plenária
Melhorias no trânsito, infraestrutura e segurança foram algumas das demandas apresentadas na Câmara
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