Caxias abre inscrições gratuitas para corrida e caminhada Pink Day - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias abre inscrições gratuitas para corrida e caminhada Pink DayReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 21/09/2026 21:03

Corrida e Caminhada Pink Day estão abertas. O evento será realizado no dia 3 de outubro, no Centro de Duque de Caxias. Estão abertas as inscrições gratuitas para aestão abertas. O evento será realizado no dia 3 de outubro, no Centro de Duque de Caxias. Os primeiros 20 mil inscritos receberão um kit composto por camisa, pulseira, medalha e número de participação.

A expectativa é reunir 20 mil mulheres em uma grande celebração esportiva. A proposta do Pink Day é celebrar a força, a participação e o protagonismo feminino por meio do esporte, promovendo integração, saúde, lazer e qualidade de vida.

Embora o evento seja voltado principalmente às mulheres, todos podem participar. Nesta edição, no entanto, as mulheres serão as grandes protagonistas.

A largada acontecerá nas proximidades do Teatro Raul Cortez, na Praça do Pacificador. Os participantes seguirão até a Praça da Bíblia e retornarão ao Teatro Raul Cortez, onde será concluído o percurso de aproximadamente cinco quilômetros.

A participação será confirmada mediante inscrição e preenchimento das informações solicitadas no processo de cadastro. É necessário seguir todas as instruções até a conclusão da inscrição.

Retirada dos kits

A retirada dos kits acontecerá no Mergulhão de Duque de Caxias, localizado na Avenida Dr. Plínio Casado, no Centro, nos seguintes dias e horários:

• Domingo, 27 de setembro: das 8h às 13h;

• Segunda-feira, 28 de setembro: das 8h às 20h;

• Terça-feira, 29 de setembro: das 8h às 20h;

• Quarta-feira, 30 de setembro: das 8h às 20h.

O Pink Day amplia a programação de corridas de rua promovida em Duque de Caxias e reforça a presença do município no calendário esportivo do estado.