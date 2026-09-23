Prefeitura de Caxias entrega obra de infraestrutura do Canal Roncador - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias entrega obra de infraestrutura do Canal RoncadorDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 23/09/2026 09:22

Uma área que por anos conviveu com problemas de alagamento e carência de infraestrutura urbana em Nova Campinas, no Terceiro Distrito de Duque de Caxias, ganhou uma nova realidade. A Prefeitura de Duque de Caxias entregou as obras de canalização, pavimentação e urbanização do Canal Roncador , transformando mais de 43 mil metros quadrados em um novo espaço público voltado ao esporte, lazer, convivência e qualidade de vida da população.

Com área total de 43.215,96 metros quadrados, a intervenção beneficia milhares de moradores do entorno e representa uma mudança significativa na paisagem urbana de Nova Campinas. Além da infraestrutura de canalização e pavimentação, o projeto incorporou uma série de equipamentos públicos destinados a diferentes faixas etárias, ampliando as opções de lazer e prática esportiva para a comunidade. Entre os equipamentos entregues estão uma ciclovia com 1.990 metros de extensão, quatro quadras de futevôlei, três quadras poliesportivas, rampa de skate e três piscinas de skate, além de playground infantil e academia para a terceira idade.

Prefeitura de Caxias entrega obra de infraestrutura do Canal Roncador Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O espaço também recebeu jardins e áreas de convivência, criando um ambiente destinado ao encontro das famílias, à prática de atividades físicas e à integração dos moradores. A proposta é que o local deixe de ser associado aos antigos problemas de infraestrutura e passe a fazer parte da rotina da comunidade como um ponto de lazer, esporte e convivência. A canalização do Canal Roncador também contribui para a melhoria da infraestrutura urbana da região, enquanto a urbanização amplia o uso qualificado do espaço público pela população.

Para o prefeito Netinho Reis, a entrega representa uma transformação que vai além das obras de infraestrutura.

“Hoje entregamos muito mais do que uma obra de canalização. Estamos entregando dignidade, qualidade de vida e um novo espaço para as famílias de Nova Campinas. Uma área que durante anos conviveu com problemas de alagamento e falta de infraestrutura agora ganha esporte, lazer, convivência e mais qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso de transformar os bairros de Duque de Caxias e fazer com que a população tenha espaços públicos cada vez melhores para viver, praticar esporte e aproveitar com a família”, destacou o prefeito.

Prefeitura de Caxias entrega obra de infraestrutura do Canal Roncador Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Com a conclusão das obras, o Canal Roncador passa a integrar a rede de espaços públicos revitalizados e estruturados do município, levando para o Terceiro Distrito equipamentos que estimulam a atividade física, o lazer e a convivência comunitária.