Rio Roncador começa a receber urbanização em trecho canalizadoDivulgação

Publicado 08/11/2024 21:06

Duque de Caxias - Com o principal objetivo de combater as enchentes, a Prefeitura de Duque de Caxias e o governo do estado estão trabalhando nas obras de canalização e urbanização do Rio Roncador, no bairro Nova Campinas, terceiro distrito. Um trecho de dois quilômetros recebeu galerias fechadas de concreto armado. Sobre elas, a prefeitura está promovendo a urbanização da área de lazer e entretenimento, que vai receber jardins e diversos equipamentos, como academias de ginástica, playgrounds, pista de caminhada, skate park, ciclovia, bicicletários, quadras de vôlei, áreas de descanso com mesas e bancos, jardins e iluminação de led.

As obras fazem parte do programa de combate a enchentes no município, que já beneficiou diversas localidades, principalmente áreas consideradas de risco e cortadas por rios e canais. A primeira grande obra realizada pela prefeitura e pelo estado foi a canalização de mais de um quilômetro do Canal Farias, em Saracuruna, no segundo distrito, entregue em 2021, que recebeu urbanização e uma grande área de lazer.

Também estão em andamento as obras de canalização do Canal Calombé, na Figueira; do Canal Dois Irmãos, que vai beneficiar moradores do Parque das Missões, Dois Irmãos, Parque Duque, Beira Mar e Parque Boa Vista; e do Canal Rui Barbosa, no Jardim Gramacho. As obras da primeira fase da canalização de 960 metros do Canal Cabloco, no Centro, já foram concluídas, trazendo mais qualidade de vida para região.