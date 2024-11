Defesa Civil de Duque de Caxias apresenta plano verão - Divulgação

Publicado 06/11/2024 22:32

Duque de Caxias - A Secretaria municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias apresentou, na manhã desta quarta-feira (06/11), na sede da prefeitura, em Jardim Primavera, o. O encontro contou com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais, além do prefeito eleito, Netinho Reis.A partir de agora, os moradores da cidade poderão conhecer o plano de contingência pelo link , e nas redes oficiais da prefeitura.O Plano Verão foi desenvolvido para o enfrentamento de emergências e desastres, provocados por fenômenos hidrológicos (inundações, alagamentos e enxurradas), geológicos (movimento de massa) e meteorológicos (tempestades – granizo, vendaval e chuvas intensas). Nele, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil apresenta as ações preventivas de resposta às emergências e aos desastres que podem ocorrer na cidade. A SMODC ressalta que o planejamento é destinado àsem qualquer período do ano.As autoridades municipais destacaram as preocupações do governo com possíveis ocorrências durante o período dee do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos para evitar enchentes e alagamentos.As obras de drenagem e pavimentação nos distritos e a canalização de rios e canais em regiões cortadas por córregos foram recordadas, bem como as ações feitas junto às comunidades residentes em áreas de risco e nas escolas, com objetivo de transformar os alunos em agentes multiplicadores em suas localidades.O Superintendente da Defesa Civil local, André Xavier, falou sobre as ocorrências registradas no início do ano no município, que recebeu um grande volume de chuvas, afetando diversas regiões, e das ações realizadas para atender os moradores afetados.O Secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário, destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, como a limpeza e desobstrução de rios, canais e sistemas de drenagem, obras importantes de infraestrutura – drenagem, pavimentação e construções de galerias em regiões cortadas por rios, que costumam transbordar com chuvas fortes, obras realizadas em parceria com o governo do estado.