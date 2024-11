Teatro Raul Cortez, em Caxias, tem terceiro maior palco do estado - Divulgação

Publicado 05/11/2024 20:01

Duque de Caxias - Entre os dias 7 e 14 de novembro, o Teatro Municipal Raul Cortez, localizado na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, vai receber a 18ª edição do Festival de Teatro de Duque de Caxias. Este ano, 10 espetáculos (adulto e infantil) fazem parte da programação do Festival, todos com entrada gratuita. Além das peças teatrais, o evento vai contar ainda com uma Roda de Conversa, no Teatro Municipal Armando Mello, com a presença de diretores, artistas, produtores culturais e alunos de teatro para discutir os rumos da cultura no município.

O Festival de Teatro de Duque de Caxias é uma produção do Centro de Pesquisas Teatrais (CPT) e, de acordo com a organização do evento, a estimativa de público é de aproximadamente 6.000 pessoas. O objetivo do Festival é estimular a formação de plateia na Baixada Fluminense, valorizar os coletivos de teatro e fomentar o intercâmbio cultural na região.

Veja a programação completa:

* A Farsa do Panelada

Data: 7 de novembro (quinta-feira)

Horário: 19h

Grupo: Centro de Pesquisas Teatrais;

* Um Texto por Outro

Data: 8 de novembro (sexta-feira)

Horário: 19h

Grupo: Centro de Pesquisas Teatrais;

* Se Meu Corpo Fosse

Data: 9 de novembro (sábado)

Horário: 19h

Grupo: Alarcon Picanço Criações;

* Candelária

Data: 10 de novembro (domingo)

Horário: 19h

Grupo: Trupe Investigativa Arroto Cênico;

* A Caixa Mágica de Surpresas (infantil)

Data: 12 de novembro (terça-feira)

Horário: 14h30

Grupo: Grupo Artístico MultiArte;

* Experimento Cênico: o Urso

Data: 12 de novembro (terça-feira)

Horário: 19h

Grupo: Catarse Atelier Artístico;

* Cantigas Para Todo Dia (infantil)

Data: 13 de novembro (quarta-feira)

Horário: 14h30

Grupo: Companhia Artística Sol Sem Dó;

* Morre uma Estrela

Data: 13 de novembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Grupo: Cia de Teatro Uz Outrus;

* Novos Amigos (infantil)

Data: 14 de novembro (quinta-feira)

Horário: 14h30

Grupo: Centro de Pesquisas Teatrais;

* Se Vier, Não Casi

Data: 14 de novembro (quinta-feira)

Horário: 19h

Grupo: Companhia Brasileira de Interpretação;

* Roda de Conversa: os Rumos da Cultura em Duque de Caxias

Mediadores: Yago Gonçalves e Edilson Salles

Data: 11 de novembro (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Armando Mello

Endereço: Av. Frei Fidélis, s/nª, no Shopping Center de Duque de Caxias (Terminal Rodoviário).