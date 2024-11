Duque de Caxias realiza reunião com diretores escolares - Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:06

Duque de Caxias - Gestores escolares literalmente "vestiram a camisa" da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias durante a reunião de diretores, realizada no auditório do Teatro Raul Cortez. O compromisso com o fortalecimento da rede de ensino para 2025 ficou evidente ao longo do encontro.

A secretária de Educação, professora Iracema Costa, ao lado dos subsecretários Gustavo Ribeiro, Angelina Moreira e Arlene Cavalini, conduziu a abertura do evento. Em seu discurso, Iracema enfatizou que o foco do próximo ano letivo será o avanço pedagógico.

“Agradeço a todos os diretores que encerram este biênio com sucesso. Foi um ano repleto de desafios, mas também de conquistas. Em termos de infraestrutura, conseguimos organizar a casa; agora, estamos traçando metas pedagógicas para iniciar 2025 com foco. Essa é uma responsabilidade de todos nós”, afirmou a secretária.

Entre as informações apresentadas, destaca-se o Calendário de Matrículas 2025, a previsão para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) e um concurso público na rede. Além das diretrizes administrativas e pedagógicas abordadas pela equipe técnica, o encontro também ressaltou a importância da prevenção ao câncer de mama, com todos os presentes usando camisetas rosa.

Logo em seguida, cada gestor recebeu da secretária uma camiseta com a frase: “SME – Educação de qualidade é a nossa especialidade”, como gesto de agradecimento e integração para os novos tempos.

"Temos mesmo que vestir a camisa para realizar nossas organizações dentro das unidades escolares para 2025”, declarou Luzia de Souza, diretora da EM Senador Afonso Arinos, localizada no bairro Parque Paulista.