Defesa Civil de Caxias apresenta plano verãoDivulgação

Publicado 02/11/2024 21:55

Duque de Caxias - A Secretaria municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias vai apresentar na próxima quarta-feira (06/11), seu Plano Verão 2024/2025. O encontro com representantes dos órgãos municipais que participam do programa, será às 9h, no auditório do prédio-sede do poder executivo, em Jardim Primavera. Na ocasião, serão apresentadas as ações preventivas e os procedimentos emergenciais que poderão ser desenvolvidos, além do apoio assistencial e ajuda humanitária para desastres naturais, e respostas emergenciais.

O Plano Verão conta com a participação de diversos órgãos municipais, entre eles as secretarias de Segurança, de Assistência Social e Direitos Humanos, de Meio Ambiente e Proteção Animal, de Saúde, e de Transportes e Serviços Públicos. O plano de contingência conta também com a participação da sociedade civil e dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil – Nupdecs, órgãos estaduais e voluntários.

O Plano Verão também fez parte da pauta da reunião da Defesa Civil com moradores do quarto distrito, realizada nesta quinta-feira (31), na Associação de Moradores e Amigos Pro Melhoramento de Xerem (AMA-XERÈM). Nos distritos, a Defesa Civil prossegue com testes e manutenção das sirenes instaladas em 18 localidades dos quatro distritos, e treinamento dos moradores residentes em áreas de risco. As ações preventivas servem para proteger a população devido à previsão de chuvas nesta época do ano e no verão.

Os próximos testes de sirenes, iniciados no dia 10 de outubro, serão realizados no Parque Fluminense (05/11), Fábrica de asfalta (06), Praça Carvalline (07), Centenário (08), Corte Oito (12), Amapá (13) e Pantanal (14). Durante os treinamentos, os moradores são orientados a procurar um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associação de moradores e escolas de cada distrito, além de acionarem imediatamente a Defesa Civil pelos telefones 199 e 08000230199 ou o Corpo de Bombeiros, no número 193.