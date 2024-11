São Gonçalo: campanha do novembro azul começa esta semana - Reprodução

Publicado 31/10/2024 21:12 | Atualizado 31/10/2024 21:13

Duque de Caxias - A campanha Novembro Azul começou na Austrália e logo se espalhou pelo mundo, com o objetivo de alertar os homens para a importância de cuidar da saúde, especialmente da prevenção do câncer de próstata. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é a segunda doença que mais mata homens no Brasil. São aproximadamente 72 mil novos casos todos os anos no país, levando a óbito, em média, 16 mil pessoas a cada ano.



Em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), vai promover diversas ações, reforçando a importância da Campanha Novembro Azul, que terá como tema “O homem que se cuida é um homem de atitude”. Como em todos os tipos de câncer, descobrir a doença no início é fundamental para aumentar a chance de sucesso no tratamento. A maior dificuldade é fazer com que os homens façam os exames necessários, seja por falta de hábito ou por preconceito.



A abertura do Novembro Azul no município acontecerá na segunda -feira, 04/11, na Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, localizado em Xerém. O evento terá como público-alvo os internos e colaboradores da unidade, com atividades voltadas para a prevenção e cuidados à saúde do homem.



Entre as atividades programadas para o mês da campanha estão palestras educativas, distribuição de material informativo, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, avaliação clínica e encaminhamento para proctologista e urologista, bem como solicitações para exames (laboratoriais, PSA, USG de próstata, entre outros).



Confira os dias e locais das ações da Campanha Novembro Azul em Duque de Caxias:

* Fazenda Paraíso (Xerém): Abertura Oficial da Campanha Novembro Azul

04/11 - Quarta-feira, às 13h30;

*Obs: Ação voltada para internos e colaboradores.

* Hospital Municipal Duque (Policlínica)

07/11 – Quinta-feira, às 10h;

* UPH Campos Elíseos

14/11 – Quinta-feira, às 9h30;

* UPH Equitativa

14/11 – Quinta-feira, às 13h30;

* UPH Xerém

21/11 – Quinta-feira, às 9h30;

* UPH Saracuruna

21/11 – Quinta-feira, às 13h30;

* UPH Imbariê

25/11 – Segunda-feira, às 13h30;

* UPH Pilar

28/11 – Quinta-feira, às 9h30.

(Encerramento da Campanha)

As demais unidades de saúde, nos quatro distritos, estarão promovendo atividades internas da campanha para funcionários e colaboradores.