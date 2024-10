Vereadores solicitam melhorias na infraestrutura nos bairros de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo

Publicado 29/10/2024 18:10

Duque de Caxias - Um requerimento concedendo moção e duas indicações foram lidas, no Expediente do Dia, da sessão plenária de 29/10, da Câmara de Duque de Caxias. As mesmas serão encaminhadas à prefeitura para que possam ser avaliadas e sanadas.

A vereadora Dr.ª Fernanda Costa (MDB) solicitou operação tapa-buracos ao longo da rua Presidente Kennedy, no Cangulo, Segundo Distrito. Enquanto o vereador Marquinho da Pipa (MDB) apontou a necessidade de pintura de meio-fio e limpeza, incluindo capina e varrição, em toda a extensão da rua Felipe Camarão, principalmente, na altura da Quadra 58, Lote 4, no Barro Branco e Jardim Anhangá, Terceiro Distrito.

A pedido do presidente em exercício, Claudio Thomaz (PRD), e secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, a vereadora Delza de Oliveira (MDB), também fez a leitura de seu Projeto de Lei nº 314/2024 que trata do atendimento prioritário ao acompanhante da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual ou cognitiva e altera a Lei nº 2.696/2015. O mesmo será analisado pelas comissões permanentes da Casa para a emissão dos pareceres.