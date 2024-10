Entrega do Cartão Recomeçar em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 29/10/2024 17:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que a entrega do Cartão Recomeçar, benefício concedido pelo governo do estado para as vítimas das chuvas deste ano, foi retomada nesta terça-feira, 29/10. A distribuição do auxílio seguirá até o dia 1º de novembro, das 9h às 16h, no Restaurante do Povo, localizado na Rua Frei Fidélis, nº 501, Centro.

Para organizar o atendimento, as entregas são realizadas em dias específicos, conforme letra inicial do nome dos beneficiários. É importante que os contemplados verifiquem a listagem antes de comparecer ao local. No momento da retirada, será necessário apresentar um documento original com foto e uma cópia, além de CPF e comprovante de residência.



Segundo a moradora do bairro Amapá, Areadene dos Santos, de 62 anos, a experiência de perda durante a enchente foi traumatizante.

"Foi um sofrimento muito grande o dia em que a minha casa encheu. Nunca tinha visto algo assim, desde a enchente de 1988. A água entrou pelo ralo do banheiro. Com o Cartão Recomeçar, vou comprar um guarda-roupa, uma cama e substituir a porta do banheiro que danificou. Estou muito feliz com esse benefício”.

Já a manicure Ana Carla de Azevedo expressou sua gratidão. Ela também declarou que após conferir seu nome na lista divulgada no site da prefeitura, lembrou o impacto do desastre.





"Foi muito triste o que vivi com minha família. O rio subiu rapidamente e alagou tudo em casa. Perdemos muita coisa. Graças a Deus, recebi o cartão e agora posso comprar uma geladeira, um fogão e embolsar as paredes da minha casa", finalizou a moradora do bairro São Bento.