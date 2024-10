Duque de Caxias abre inscrições para turismo nas escolas - Divulgação

Duque de Caxias abre inscrições para turismo nas escolas

Publicado 25/10/2024 21:05

Duque de Caxias - Estão abertas as inscrições para participar do projeto “Turismo nas Escolas”. O programa leva estudantes do ensino fundamental e médio, de escolas públicas e privadas, a conhecer os diversos patrimônios culturais e atrativos turísticos de Duque de Caxias, juntando lazer, educação e sensibilidade turística.

A visitação é acompanhada por uma profissional Guia de Turismo, responsável por orientar e apresentar aos alunos a história, a parte geográfica, a gastronomia, a cultura e outras características do lugar.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT DC), o projeto já levou estudantes para visitar os parques naturais municipais da Taquara e da Caixa D’água, a Igreja centenária Nossa Senhora do Pilar, o Museu Ciência e Vida, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, entre outros atrativos.

Para participar do Turismo nas Escolas, as instituições educacionais devem preencher o formulário on-line, disponível no site da SMCT DC: https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/turismo-na-escola.html