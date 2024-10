Caxias Shopping - Divulgação

24/10/2024

Duque de Caxias - Neste sábado, 26 de outubro, o Caxias Shopping promove mais uma edição da “Campanha Adote um Pet”, em parceria com a ONG Gatinhos da Praça. O evento, que acontecerá das 10h às 14h, tem como principal objetivo encontrar lares para filhotes de cães e gatos resgatados das ruas. A campanha será realizada no Parcão, espaço ao lado da Americanas Express, especialmente projetado para os pets socializarem e brincarem.



O Parcão é um cantinho muito especial: equipado com filtro de água pet, cantinho pipidog com tapete higiênico e suporte com saquinhos catacaca, proporcionando um ambiente acolhedor para os animais e seus futuros tutores.



Para adotar, os interessados devem ser maiores de 18 anos e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Todos os candidatos passarão por uma entrevista com os organizadores, garantindo que os pets sejam encaminhados para lares responsáveis.



Halloween



Não faltarão brincadeiras e muita diversão na celebração do Dia das Bruxas no Caxias Shopping. Nos dias 26 e 27 de outubro, o shopping, localizado na Baixada Fluminense, preparou uma programação incrível para celebrar a data que é tradicional nos Estados Unidos e ganha cada vez mais força por aqui.



No sábado (26), das 15h às 18h, o empreendimento em parceria com a Lucena Corp, convida as crianças para participarem da Caça aos Doces. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Inscrições e regulamento completo no site caxiasshopping.com.br



No domingo (27), a programação especial de Halloween continua e traz o evento “Halloween Kids”, onde as crianças poderão se divertir em brincadeiras temáticas como corrida de vassouras, pula caldeirão e dança da múmia. As atividades são gratuitas e fazem parte do projeto Domingo Divertido, que acontece na Praça de Alimentação a partir das 16h.