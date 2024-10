Beneficiários do BPC já começaram a receber mensagens pelo aplicativo Meu INSS - Reprodução

Publicado 22/10/2024 21:41

Duque de Caxias - O governo federal implementou, em 26 de julho, novas regras para a concessão e monitoramento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), adicionando mais rigor na detecção de possíveis irregularidades nos pagamentos. A principal mudança é a suspensão automática do benefício caso o beneficiário não responda às notificações dentro de 30 dias.

Para evitar a suspensão, é essencial manter o Cadastro Único atualizado. A atualização pode ser feita na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, localizada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, Jardim 25 de Agosto. Além disso, os beneficiários podem realizar o processo nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu bairro ou no Complexo de Direitos Humanos, situado na Rua Frei Fidélis, s/nº.

É importante lembrar que o benefício pode ser suspenso ou cortado caso as informações do Cadastro Único sejam desatualizadas por mais de quatro anos (48 meses). Após a notificação, os beneficiários terão um prazo de até 90 dias para regularizar sua situação. Caso o prazo seja ultrapassado, o bloqueio do benefício ocorrerá em até 30 dias. Além disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos reforça que os beneficiários devem ter a biometria registrada nos cadastros do governo federal para continuar recebendo os rendimentos.