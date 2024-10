Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 21/10/2024 22:26

Duque de Caxias - Em apoio à campanha Outubro Rosa, o Caxias Shopping, administrado pela ALLOS, realiza uma ação especial para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento, que acontece no dia 25 de outubro de 2024, às 16h, no espaço Ateliarte, próximo à Milky Moo, traz uma palestra educativa e a oportunidade de exames gratuitos.

Em parceria com a Pastore, a ação contará com uma palestra focada no autocuidado, na prevenção e na detecção precoce do câncer de mama. As primeiras 10 mulheres que participarem do evento serão contempladas com exames gratuitos de mamografia, reforçando o compromisso do shopping com a saúde feminina.

“Nossa campanha vai além das iniciativas tradicionais. Buscamos criar uma conexão real com as mulheres, tratando esse tema com a seriedade e urgência que ele exige. Queremos que nossas ações despertem uma reflexão profunda e incentivem as mulheres a cuidarem da própria saúde”, afirma Ana Paula Niemeyer, Diretora de Marketing da ALLOS.



Serviço – Campanha Outubro Rosa no Caxias Shopping

Data: 25 de outubro de 2024

Horário: 16h – Palestra sobre autocuidado e prevenção do câncer de mama

Local: Ateliarte, Caxias Shopping (próximo à Milky Moo)

Evento gratuito

Halloween

Não faltarão brincadeiras e muita diversão na celebração do Dia das Bruxas no Caxias Shopping. Nos dias 26 e 27 de outubro, o shopping, localizado na Baixada Fluminense, preparou uma programação incrível para celebrar a data que é tradicional nos Estados Unidos e ganha cada vez mais força por aqui.



No sábado (26), das 15h às 18h, o empreendimento em parceria com a Lucena Corp, convida as crianças para participarem da Caça aos Doces. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Inscrições e regulamento completo no site caxiasshopping.com.br



No domingo (27), a programação especial de Halloween continua e traz o evento “Halloween Kids”, onde as crianças poderão se divertir em brincadeiras temáticas como corrida de vassouras, pula caldeirão e dança da múmia. As atividades são gratuitas e fazem parte do projeto Domingo Divertido, que acontece na Praça de Alimentação a partir das 16h.