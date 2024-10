Teatro Raul Cortez, em Caxias, tem terceiro maior palco do estado - Divulgação

Duque de Caxias - Na próxima quarta-feira (23/10), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, realizará um concerto musical no Teatro Municipal Raul Cortez, às 18h. O evento terá entrada franca e tem como objetivo dar oportunidade aos alunos de mostrar seus talentos no principal palco da nossa cidade, além de abraçar uma causa tão importante para o público feminino.

O evento acontecerá em homenagem ao Outubro Rosa, prestigiando todas as mulheres com a magia da experiência musical ao vivo, com um repertório que irá incluir BigBand, coral, camareta de cordas, grupo de choro, samba e orquestra, seguidos por um "Grand Finale", preparado pelos alunos da instituição.

O Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat possui mais de 35 cursos disponibilizados para crianças a partir de 12 anos, jovens e adultos. Realizando estudos teóricos e práticos, individuais e em conjunto, as aulas buscam o desenvolvimento técnico e a criação de oportunidades para os munícipes de Duque de Caxias. São priorizados o contato, o aprendizado e o desenvolvimento dos conhecimentos, essenciais para a habilidade no mundo da música.

O polo fica localizado na Avenida Doutor Laureano, 895 (loja B).